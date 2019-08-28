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陳水扁挺許智傑連任 前一天鼓勵同選區陳惠敏選到底

2019-08-28 14:27聯合報 記者林麗玉╱即時報導

2020大選，前總統陳水扁今天在臉書新勇哥物語提到，他約見高雄地區最挺扁的民進黨立法委許智傑，並表態將全力唯一支持許智傑連任成功，不過前一天，陳水扁才會見時代力量黨主席徐永明等人，並鼓勵同一選區的時代力量立委參選人陳惠敏，應該用自主路線選到底。

2020立委選舉，大小綠競合備受關注，其中高雄鳳山選區，時代力量提名立院黨團主任陳惠敏挑戰現任民進黨立委許智傑，對於大小綠恐瓜分綠營選票，選情激烈，參選人也積極爭取前總統陳水扁支持。

陳水扁今天在臉書新勇哥物語提到約見許智傑，並表示許是阿扁創辦的凱達格蘭基金會董事，扁也贈書《堅持》，誓言將全力唯一支持許智傑委員在鳳山選區連任成功。不過前一天，扁也鼓勵同選區時力參選人陳惠敏，扁未來的支持動向也持續受關注。

另外，扁日前也在臉書提到，時代力量2020年推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭，扁更提到，「一邊一國行動黨」也應是行動的時候，扁說，一邊一國行動黨應反對新式身分證加註英文TAIWAN ，讓台灣變成中華民國的地區或一省，而非主權國家，而中文未加註「台灣」，又怕什麼怕？

扁也提到，他當總統任內，為了照顧勞苦功高的老農，發放老農津貼從3000元提高到6000元，為什麼蔡政府不聞不問？「一邊一國行動黨」應主張比照阿扁加碼，提高到10000元。

前總統陳水扁(左)今天在臉書新勇哥物語提到，他約見高雄地區最挺扁的民進黨立法委許...
前總統陳水扁(左)今天在臉書新勇哥物語提到，他約見高雄地區最挺扁的民進黨立法委許智傑(右)，表態將全力唯一支持許智傑連任成功。圖／擷取自臉書新勇哥物語
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時代力量陳水扁民進黨2020選舉2020選舉高雄市立委

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