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最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

簡余晏稱柯文哲見蔡衍明10次 柯：都為4次的雙城論壇

2019-08-28 12:55聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，未來立委人選備受關注，台北市長柯文哲今天出席市府活...
台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，未來立委人選備受關注，台北市長柯文哲今天出席市府活動表示，「學姊絕對是一個合格的候選人」。記者翁浩然／攝影
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旺旺中時集團董事長蔡衍明爆料與台北市長柯文哲首次見面是柯主動找的，柯則解釋是北市觀傳局前局長簡余晏帶他去的，簡昨則回應有基於幕僚職責安排1次，但社會關心的是柯為何與蔡餐敘等見面9次以上；對此，柯文哲今天說，後來大概都是為了四次的雙城論壇

柯文哲表示，他後來回想，去找蔡衍明大概為了四次的雙城論壇，前前後後加起來應該見了10次面，很多都為了雙城論壇，包含主論壇還有第二天回請，一次雙城論壇吃飯就吃兩次，還有雙城的會前會也會問一下蔡的意見。

簡余晏昨回應也稱社會矚目的是柯文哲與國台辦管道是什麼？「兩岸一家親」、「建立兩岸命運共同體」、「中國是台灣的警察」等語詞是誰要求柯文哲市長這麼說的，對於一向標榜公開透明的柯市長，應該好好向社會說明。

對此，柯則動怒說，這沒有什麼，「這以後再跟你講」，他當時會選用「兩岸一家親」是因為對方也講過，「選一個對方講過、然後我們也可以接受的來講」；但他覺得很奇怪，2015年他講完後，2016年一大堆綠營立委被他輔選時都不提，2017辦完世大運就開始打，「奇怪，兩岸一家親2015我就講過了，又不是我2017才講」。

柯還說，「你們2016那一堆，不要說民進黨，時代力量哪一個不是被我輔選的，你們那時候都不介意？奇怪...越講就越生氣」。

柯文哲雙城論壇蔡衍明2020選舉簡余晏

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