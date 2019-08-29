被醫科耽誤的數學家？陳其邁以自身經驗指出5G跨界人才優勢：會數據分析，教授對我比較好

2019-08-29 10:35 未來城市@天下 文・陳芳毓



陳其邁在一小時簡報中，涵蓋5G在智慧醫療、智慧交通、智慧製造等領域的應用；除匯整政策，還穿插不少個人經驗。出身醫科的他，特別高興5G終使「遠距醫療」成真，對腦部及心血管疾病患者助益尤其大。 分享 facebook

你可能以為行政院副院長陳其邁是「棄醫從政」，其實他是「棄數從醫」；還曾因擅長統計，逃過被嚴格教授敲頭的命運。

陳其邁在昨（8月23日）Inside主辦、未來城市@天下協辦的「5G的未來世界」論壇，發表政府對5G的商機、挑戰與產業政策（完整簡報下載）。在提到5G時代產業整合、跨域人才格外搶手時，回憶起這段青春往事。

許多醫師日後改行，往往是因為年輕時太會讀書，才被逼選擇家長心中的第一志願。陳其邁就是其中之一。他高中時數學很好，順理成章進了醫科；但直到七年醫學院畢業前，還不斷問自己，「真的要當醫師嗎？」

這個懸念，促使他報考台大公衛研究所，只因為課表裡有科「生物統計學」。他如魚得水地讀數學、玩數據，「高等統計學還拿了將近滿分！」

去醫院實習後，陳其邁遇到一位嚴格的指導教授。他要求學生早上七點開會，用英文簡報病例；帶學生查房時，還會抽考病人的血糖。一位醫師負責十幾位病人，病人血糖值就寫在病歷上，誰會刻意背起來？但教授不由分說，直接就從頭敲下去！

然而，這位嚴師對陳其邁特別客氣，喚他「其邁兄」，還請他吃麥當勞。「因為我會數據，」原來，陳其邁課餘會管理資料、跑研究數據，SPSS等統計軟體都難不倒他；也因為負責數據，重大研究發現他都是第一個知道，是教授不可或缺的左右手。

「所以我很早就知道，遇到醫師就跟他聊數據，遇到學統計的就跟他聊醫學，」陳其邁開玩笑說，自己不是位傑出的醫師，但幸好有數據這項專長能「騙吃騙吃」（台語）。

陳其邁在一小時簡報中，涵蓋5G在智慧醫療、智慧交通、智慧製造等領域的應用；除匯整政策，還穿插不少個人經驗。出身醫科的他，特別高興5G終使「遠距醫療」成真，對腦部及心血管疾病患者助益尤其大。

「20年前，我們就在談『遠距醫療』，」他說，當時偏遠地區病人因急重症開刀，往往需要從開刀房打電話給北部資深醫師做專業諮詢。但不在現場，醫師很難只憑數據判斷病況；即使有4G網路，電腦斷層、X光等影像傳輸時間還是過長，「救人是搶時間，萬一醫師等兩分鐘看到影像才說『等一下，這個不行開！』啊刀都已經下去了！」

但進入5G時代，網路頻寬大、連結快、穩定高，下載2小時影片只要10秒。如此一來，醫療影像便能即時傳輸；搭配健保大數據，智慧醫療可望成為台灣下一個具備世界級競爭力的產業。

截至今年七月，全球已有20個國家5G進入商轉，台灣預計在2020年底成為全球第32個商轉國家。陳其邁坦承「這速度不算快」，所以他加入行政院後，特別要求加快5G推展腳步。

最後他強調，一般人看到的是手機，但手機裡的通訊關鍵技術與零組件都掌握在台灣企業手裡；憑藉台灣在電子製造業堅實的基礎，未來也將成為5G時代的隱形冠軍。

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