劍指郭台銘? 國民黨將設黨員行為規範 鍘違紀參選

2019-08-28 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘脫離國民黨參選總統態勢日益明朗，國民黨下午中常會將通過2020總統與立委選舉「黨員行為規範」，要為選情堅壁清野，明令只要脫黨參選就是開除或撤銷黨籍；違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最眾甚至可撤銷黨籍。

今天常會通過的「黨員行為規範」，也是繼8月14日通過詆毀汙衊黨提名的總統、立委參選人，影響黨的形象者，都應立即開除黨籍處分提案後，為韓國瑜選情止血所化下的第二道防火牆。

國民黨下午中常會將通過「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，以總計14條條文，明確規範黨員在這次大選中應遵守事項與違反黨紀處理方式。

8條應遵守事項中開宗明義規範，黨員不得未經黨提名就登記參選總統或立委，全黨也應全力協助黨提名參選人當選。黨員除非因配偶、直系血親等特殊狀況，經報備排除，或所屬選區黨未提名參選人，否則不能為脫黨或他黨參選人公開助選或擔任競選組織任何職務。

此外，選舉期間，黨員不能有為反黨政策或決議，甚至同志間相互攻訐的言論或行為，也要依據選罷法相關規定，否則也要黨紀處分。