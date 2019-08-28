原民部主任挨轟「綠皮紅骨」 卓榮泰秀國民黨黨證力挺

2019-08-28 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



平面媒體報導指出，民進黨秘書長羅文嘉延攬的原住民族事務部主任曾志湘，除了曾經是國民黨籍，還有「兩岸一家親比較務實」等親中言論，被指是「綠皮紅骨」。對此，民進黨主席卓榮泰今表示，曾志湘的人事案是他的建議，更自爆自己也曾是國民黨員，並秀出黨證解釋曾經是國民黨黨員何其多，何罪之有？

卓榮泰今邀請曾志湘共同舉行記者會，他表示，原民部人事案的推薦是多方推薦，且曾志湘這個名字是他交給羅秘書長，當時羅文嘉不認識曾，他自己也兩度跟曾深談，提醒其過去言行是因為當時的工作背景，未來能否在加入本黨之後，按照黨的主張、他的要求來做好工作才是重點。

卓榮泰說，曾志湘在原民部的工作，確實有在過去基礎做最大的發揮，而平地原住民名額起初的爭議，無論一名或是兩名，他鼓勵也歡迎主管跟他提出不同意見，經過討論後就是黨的主張，就是按照黨最大的利益提名，「大家不是希望民進黨不是一言堂嗎？」

卓榮泰說，曾主任未來要謹慎做好工作，妥善表達意見，也會持續請曾主任提高對自己的要求，還有對工作的付出，並提醒曾的政治責任就是輔選好平地與山地原住民立委候選人陳瑩跟伍麗華，且讓蔡英文總統的原民選票創新紀錄。