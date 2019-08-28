找館長教健身 鄭文燦喊話林右昌：看誰減得快

2019-08-28 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



全國運動會將於10月份在桃園登場，市府陸續邀來多位名人拍攝桃園「動滋動」系列影片宣傳，最新影片釋出邀來重量級人物、有百萬粉絲的館長陳之漢，一起與市長鄭文燦、體育局長莊佳佳健身，由於鄭文燦近來與基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安相約減肥，林右昌喜孜孜地向小英總統報告瘦了4公斤，鄭文燦不甘示弱今向林喊話「就看看誰減得比較快」！

館長陳之漢將在中壢開設健身房，鄭文燦與曾任跆拳道國手的體育局長莊佳佳日前親赴健身房體驗臥推、深蹲、硬舉等「健力三項」器材，還轉往格鬥教室，學習「直拳」等招數，莊佳佳出拳姿勢標準，還小露踢腿技，雖然自謙很久沒練，但踢腿的力道和氣勢依舊驚人。

陳之漢說，健力三項其實是全身運動，也是日常生活時常使用到的推、蹲、拉等動作， 透過健力三項訓練肌力，不僅可運用到日常生活，對身體健康也有幫助；市府指出，全運會雖無健力相關賽事，但有舉重賽事，比賽地點位於桃園的建國國中，建國國中也是桃園唯一一所設有舉重專班的學校。另外，全國運動會所有賽事都是免門票入場，歡迎大家進場挺全運。

鄭文燦今天主持市政會議後受訪，讚許館長很專業也很敬業，他在館長指導之下，學習重量訓練，彼此互動不錯，至於被媒體問到有想要跟館長「買課程」嗎？鄭文燦笑說，運動感覺都是很好的，自己住的地方離桃園國民運動中心比較近，是市府自行委託營運的運動中心。