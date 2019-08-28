民調優於韓國瑜、柯文哲 侯友宜：有上有下很自然

2019-08-28 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜近期在媒體民調名列前茅，今上午市政會議後有媒體追問，參選總統的韓國瑜市長，跟有意願要入主國會的柯文哲市長民調都是墊底，侯友宜說，民調高高低低，有上有下很自然。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜近期在媒體民調名列前茅，今上午市政會議後有媒體追問，參選總統的韓國瑜市長，跟有意願要入主國會的柯文哲市長民調都是墊底，侯友宜說，民調高高低低，有上有下很自然，民調是用來知道問題在哪裡，如何做得更好。

侯友宜說，他從來不看民調高，只看民調裡面有哪些問題，新北市還可以做得更好，所以新北市要看別人給的批評，別人鼓勵要感到謝謝，但面對別人的批評，只要批評是有道理、是對的，就要全力改進。

侯友宜說，別人的作法有很大的長處，新北也要去學習別人那些地方做得好，可以把它引用回來，大家一起鼓勵、一起往前走，市民才會過安居樂業的好生活。