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競選團隊向新北借將？侯友宜：只有台中市府

2019-08-28 10:53聯合報 記者王敏旭╱即時報導

有媒體追問新北市長侯友宜，是否有競選團隊想向新北借將，侯友宜說，最近只有顧問張峯...
有媒體追問新北市長侯友宜，是否有競選團隊想向新北借將，侯友宜說，最近只有顧問張峯源到台中市政府盧秀燕市長那出任經發局長，與盧市長一起打拚，他非常祝福。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜帶領團隊衝市政，不過今早有媒體追問，是否有競選團隊想向新北借將，侯友宜說，最近只有顧問張峯源到台中市政府盧秀燕市長那出任經發局長，與盧市長一起打拚，他非常祝福。

侯友宜指出，他每天帶著團隊都在跑市政，團隊忙得團團，同仁也只有一心一意拚市政，拚講出來的政見，他都沒有注意看其他新聞，他只知道任期到2022年時，要做到什麼程度市政。

侯友宜也說，原新北顧問張峯源出任台中經發局長，2市政可以彼此惕勵、精進，我覺得這很好，市政才是他最要的，台中與新北市政可以互相聯誼，讓這2城市市政可以推動好。

侯友宜

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