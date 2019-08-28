親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
撒錢攬客救觀光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

獨／「韓國瑜為你撐腰」 國政顧問團明提青年政策

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

李佳芬11時30分召開記者會 說明農舍涉違建

2019-08-28 10:52聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍涉違建，縣政府將寄發排定拆除通知書...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍涉違建，縣政府將寄發排定拆除通知書，李佳芬胞弟縣議員李明哲通知媒體，今天上午11時30分李佳芬將在斗六召開說明會，針對農舍爭議說明。圖／本報資料照
分享

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍涉違建，縣政府將寄發排定拆除通知書，李佳芬胞弟縣議員李明哲今天上午通知媒體，今天上午11時30分李佳芬將在斗六召開說明會，針對農舍爭議說明。

李佳芬農舍現況與使用執照不符，縣政府限期一個月改善，前天期滿仍未收到改善內容或補照，將寄發排定拆除通知書，李佳芬以當初農地有登載不實或不明之處，導致後續被認定違建為由，已向內政部提出訴願，請求撤除原處分。

韓國瑜2020選舉李佳芬農舍

相關新聞

李佳芬農舍涉違建 訴願請撤銷原處分

2019-08-27 23:32

蔡英文對韓酸言酸語 自由作家批：空心菜變成「酸菜」

2019-08-27 17:24

抨韓國瑜被圍攻 潘金英：不是不挺韓，只盼多投注市政

2019-08-27 16:11

李佳芬提訴願撤農舍處分 雲縣府尊重訴願裁處

2019-08-27 15:00

韓國瑜近來民調確些微下滑 孫大千：幅度在可接受範圍

2019-08-27 14:44

9月辭職到韓競總負責空戰？潘恒旭：好笑

2019-08-27 14:14

韓粉洗版侯友宜臉書 新北局處小編趁機宣傳一波蓋負評

2019-08-27 13:40

拚招商！韓國瑜：飯店投資60億、摩天輪30日說明會

2019-08-27 12:45

「北漂媽媽」轉為女韓黑 韓粉覺得好冷！

2019-08-27 12:21

用晶晶體諷刺？陳其邁：語言是工具、韓市長不用太介意

2019-08-27 12:04

聽到柯文哲批評 韓國瑜答反毒宣導

2019-08-27 12:02

「黑」韓敗壞形象？韓國瑜自己才是元兇

2019-08-27 11:59

李佳芬農舍未改善 雲林縣府今將寄發排定拆除通知書

2019-08-27 11:47

韓國瑜聲量下滑 陳其邁：韓專心市政才會受肯定

2019-08-27 11:40

李佳芬農舍涉違建未改善 已向內政部提出撤銷原處分

2019-08-27 11:39

「北漂媽媽」潘金英轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

2019-08-27 11:13

陳其邁喊話韓國瑜：專心市政兌現競選支票

2019-08-27 11:12

韓國瑜演講中英文夾雜遭譏 孫大千：羞辱庶民百姓

2019-08-27 10:56

被視為酸韓大將 蘇貞昌：我現在正在鼓勵他

2019-08-27 10:40

何時接韓國瑜競總新北主委？侯友宜：不用為我煩惱

2019-08-27 10:36
看更多

熱門文章

郭台銘內部調和式民調：只有這一種情況能擊敗蔡英文

2019-08-27 13:20

「北漂媽媽」潘金英轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

2019-08-27 11:13

【即時短評】郭台銘參選危機？ 藍營地方派系已歸隊

2019-08-27 22:46

韓國瑜演講中英文夾雜遭譏 孫大千：羞辱庶民百姓

2019-08-27 10:56

韓國瑜近來民調確些微下滑 孫大千：幅度在可接受範圍

2019-08-27 14:44

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

2019-08-27 15:05

拚招商！韓國瑜：飯店投資60億、摩天輪30日說明會

2019-08-27 12:45

李佳芬農舍涉違建未改善 已向內政部提出撤銷原處分

2019-08-27 11:39

交部祭史上最大規模優惠 搶國際旅客

2019-08-28 00:36

郭台銘9月17日宣布參選總統？蔡正元點出這三個關鍵

2019-08-27 10:56

敢酸韓總「晶晶體」？小英開口曾連4錯 蘇揆照稿唸英文吃螺絲

2019-08-28 08:00

郭台銘感慨標哥暗批他 顏寬恒：父與郭仍有深感情

2019-08-27 17:43

看日本史上最大冤獄案 謝長廷為宋七力抱屈

2019-08-27 22:25

2020大選添變數？ 扁：時力不排除提名總統參選人

2019-08-27 21:52

顏清標暗批郭台銘 郭幕僚：國民黨台中基本盤鬆動

2019-08-27 14:23

柯文哲夜會大老闆們！簡舒培：他有了郭首富還不夠？

2019-08-27 11:29

柯文哲政黨內政部准了 黨名維持台灣民眾黨

2019-08-27 12:10

抨韓國瑜被圍攻 潘金英：不是不挺韓，只盼多投注市政

2019-08-27 16:11

「北漂媽媽」轉為女韓黑 韓粉覺得好冷！

2019-08-27 12:21

觀察站／「連水果攤也爆買」陸客缺口誰能補

2019-08-28 00:03

【重磅快評】利害勝恩怨，柯P將再助小英推倒國民黨？

2019-08-27 16:41

超韓趕蔡？郭壯膽造勢 藍內傷還沒完

2019-08-28 00:42

當觀光局變補助局…撒幣+免簽 能救旅遊業？

2019-08-27 23:54

台南6選區立委應確定提名洪秀柱 謝龍介這麼說

2019-08-27 17:06

藍委挺韓不挺郭 陳學聖：若分裂淪為拚第2名

2019-08-27 19:03

【重磅快評】小英不收回這句話 這幾個縣市也要道歉？

2019-08-27 18:10

郭台銘被柯P一騙成主顧？王世堅：柯早被台灣民意丟包

2019-08-27 15:24

專家直呼「沒聽過調和式民調」

2019-08-28 00:32

蔡英文對韓酸言酸語 自由作家批：空心菜變成「酸菜」

2019-08-27 17:24

陸軍眼鏡蛇攻擊直升機出海射擊地獄火 精準命中靶船

2019-08-27 20:57

誰是好母雞？藍委不奢望韓國瑜 也不指望郭台銘

2019-08-27 12:25

扁批柯P：政治素人變成政治老千 把自己做小了

2019-08-27 21:29

孫大千轟：算計那麼多 柯文哲還是原先的柯文哲？

2019-08-28 09:35

國民黨：三腳督情勢韓穩住3成 郭柯王影響有限

2019-08-27 21:01

徐定禎將入民進黨參選苗栗立委 徐：黨意大於自己意志

2019-08-27 16:21

醉漢闖特戰營奪槍反遭制伏 就是遇到他們三個

2019-08-28 06:57

郭營駁斥「等換瑜」 選不選917亮底牌

2019-08-28 00:27

三腳督選情激烈 高市府機要將進駐競選總部

2019-08-27 19:07

陳水扁：時代力量不會解體 2020將讓民進黨吃足苦頭

2019-08-27 21:07

蔡英文擺脫不了新潮流？柯文哲點名：陳菊要負責

2019-08-27 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top