李佳芬11時30分召開記者會 說明農舍涉違建

2019-08-28 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍涉違建，縣政府將寄發排定拆除通知書，李佳芬胞弟縣議員李明哲通知媒體，今天上午11時30分李佳芬將在斗六召開說明會，針對農舍爭議說明。圖／本報資料照 分享 facebook

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍涉違建，縣政府將寄發排定拆除通知書，李佳芬胞弟縣議員李明哲今天上午通知媒體，今天上午11時30分李佳芬將在斗六召開說明會，針對農舍爭議說明。

李佳芬農舍現況與使用執照不符，縣政府限期一個月改善，前天期滿仍未收到改善內容或補照，將寄發排定拆除通知書，李佳芬以當初農地有登載不實或不明之處，導致後續被認定違建為由，已向內政部提出訴願，請求撤除原處分。