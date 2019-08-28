吳皇昇調動涉派系説 議員：從盧團隊嘴巴調大腦

2019-08-28 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長盧秀燕宣布小內閣調整，外界對新聞局長吳皇昇調研考會一事諸多揣測。據了解，吳皇昇因家庭關係向市長盧秀燕主動申請調整職務，盧市長考量兩個多月，決定調整研考會，議員形容說是從市府團隊的「嘴巴」調任到「大腦。」

吳皇昇曾任市議員林汝洲助理丶副議長顔莉敏的幕僚，在外界及網路上被歸為「顏派」但熟悉地方政治生態的人都了解，吳皇昇並未參與派系運作，純粹專業幕僚。國民黨市長初選期間因協助立委江啟臣，初選結束年輕團隊與盧團隊合併。

盧秀燕在市長競選期間就指名吳皇昇擔任發言人，勝選後為了應對新舊市府交接期間的對外發言，也由吳皇昇擔綱。

台中市議員陳文政參加TBC電視台「台中大小事」錄影，評論台中市府人事改組。他覺得吳皇昇案是這波人事案的重點。他與吳皇昇早在胡志強時代熟識，兩人都是擔任議員助理，當時吳皇昇議題論述能力及政策掌握度就表現出色，經過胡志強、林佳龍兩任市長的歷練，經驗已經相當豐富，可以說是戰將級的幕僚。

陳文政指出，市府團隊進入政策盤點尾聲，吳皇昇完成階段任務，現在調任到主管市府各單位施政進度的研考會，可以說是從市府團隊的「嘴巴」調任到「大腦。」

陳文政指出，吳皇昇出身平凡家庭，從基層議員助理一路做起，本身議題論述能力就相當精準，且經歷過兩任市長歷練，熟悉大小政策，是戰將級幕僚。盧市長競選期間不但延攬為發言人，上任更後拔擢為新聞局長，正是因為他對政策掌握度極高。未來進入研考會，可以說是從市府的「嘴巴」調動至「大腦」，整體施政表現值得期待。