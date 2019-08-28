空軍一號爆危機？週刊：引擎毀損，空軍堅持硬修

2019-08-28 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



據鏡週刊報導，總統行政專機「空軍一號」日前傳出發電機及發動機故障，華航緊急修復後，總統蔡英文仍搭乘專機飛往金門參加823砲戰61週年紀念。

週刊指出，總統專機機齡近20年，歷經扁馬蔡3任元首，近來出現發電機故障，已不堪使用，空軍送交華航維修，卻又發現故障的是發動機，也就是引擎，必須更換新品才能確保飛安，但空軍卻疑似因新品費用昂貴，堅持要維修處理，一度和華航相持不下。

823當天蔡英文和官員同行飛往金門的行政專機是波音公司出廠的737-800機型，空軍上月進行例行性保養，發現發電機故障，委由華航維修，華航費了一番工夫修復後，才讓空軍一號歸隊執行任務。

週刊指出，修復過程中一度傳出華航與空軍意見不同，華航人員質疑，總統專機拆下來的發電機，內部已被打爛，沒有維修價值，若硬要修，連工帶料將非常昂貴，光是維修費用就達800萬元，已超過新品價格的一半，若修不好，費用還得由華航自行吸收，不敷成本。

華航維修人員認為總統專機飛安不能輕忽，就算修好，也無法確保還能再用多久，因此建議空軍買新發電機更換，或送回原廠評估是否值得維修，以確保飛安，但空軍並未接受華航的建議，仍堅持要把發電機修好，最後華航只好全力將發電機修復。

週刊向華航求證，華航不願深入說明，僅表明客戶要求怎麼修，華航就全力配合。空軍表示，華航具有美國聯邦總署及民航局相關飛機修護認證，華航已將故障發電機拆解修復並完成報價，軍方均依合約規定處理。