不願更換行政專機故障發動機影響飛安？ 空軍否認

2019-08-28 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



周刋報導指空軍因成本考量，不願針對行政專機的故障發動機進行更換，影響飛安。空軍司令部今天否認此事，對報導表達抗議。

「鏡周刋」報導，機齡近20年的總統專機歷經陳水扁、馬英九及蔡英文3任元首，近來出現發電機故障，已不堪使用，空軍送交華航維修，卻又傳出故障的是發動機，也就是俗稱的引擎，評估已達必須更換新品才能確保飛安，空軍卻疑似因新品費用高昂，堅持要用維修的方式解決，為此一度和華航相持不下。報導指稱專機因此爆飛安危機。

空軍司令部今日表示，有關媒體報導內容與事實不符，誤導社會大眾視聽，空軍將保留法律追訴權，並表達嚴正抗議。

空軍司令部表示，空軍依據國防自主政策，B737-800型飛機檢修均委由華航公司執行，該公司獲美國聯邦航空總署(FAA)及交通部民用航空局(CAA)認證，可完整執行發電機修護作業。

空軍司令部說，此次檢送為發電機，並非報導所稱發動機檢測，空軍尊重華航維修專業，且從未接獲發電機更換的建議。

空軍司令部指出，該具發電機由華航公司完成拆檢報價，可修復且具修復價值，空軍同意依契約正式委託華航公司檢修，並已依約執行修復作業中。