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看日本史上最大冤獄案 謝長廷為宋七力抱屈

2019-08-27 22:25聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷在臉書貼文，談起日本媒體近來製作對日本史上最大冤案的回顧與反省，但宋七力案經12年獲判無罪，卻無人對此有所回顧檢討。

他寫到，日本歷史上最大的冤獄--松川事件--今年正好滿70年，引起日本不少媒體回顧。當時松川站發生人為破壞的火車翻覆事件，造成多人傷亡，有20人涉嫌被逮捕，並根據嫌犯自白起訴，一審獲判有罪，但經過14年審判，通通判無罪。媒體回顧著重反省自白判罪及輿論誤導的危險性，其實在台灣也有不少類似冤案，這兩天有電視台重提的宋七力詐騙案，就是一例。

1996年宋七力案發生，檢察官同樣起訴10多人，轟動社會，但經過12年審判，在2008年通通被判無罪，跨越二次政黨輪替的時間。宋七力的顯相照片中有四百多張，在無罪確定後，送到日本一位時常為法院鑒定照片的專家柳川律夫老先生鑒定，結論均非變造，柳川先生並在每一張照片上簽名。

謝長廷說，當時上電視虛偽指控的証人江正、陳江麗花反而都判罪入獄，舉發人璩美鳯在刑事上因認為無故意而無罪，但民事敗訴，要賠償他名譽損失200萬元，只是後來璩美鳳自己因光碟案也名譽掃地，所以他沒有強制執行。

宋七力案的當事人當年有的承受不了輿論壓力和親友嘲諷而憂鬱去世，有的妻離子散、有的破產逃亡。記得日本東京大學有位教授在八十年前主張意識是能量，念力可以成像，後來在一次國際學術研討會展演時失敗，被趕出校園，其女助手因而自殺，但最近量子力學的科學界公開重新肯定他當年的貢獻。宋七力本人消失了一陣子，最近突然獲頒100萬youtube訂閱網路金牌獎才又引起注意。

謝長廷提到，宋七力講的實相有一部分是神祕學的範疇，也有一部分是科學在探討的議題，例如思惟如何影響世界、心念與物質世界的關係？意識是否能量？可否成像、心像的作用和修練、映象記憶（edeitic)的能力等等，可惜都沒有探討的空間。

謝長廷說，宋七力在該案後成為嘲諷的對象，現在隨便一個網民都可以酸他幾句。但為什麼經過12年審判全部無罪？為什麼一個天人合一的視頻有二億人點閲？可惜媒體對這事件從來沒有任何檢討和回顧。

駐日代表謝長廷在臉書貼文回顧宋七力案。翻攝謝長廷臉書
駐日代表謝長廷在臉書貼文回顧宋七力案。翻攝謝長廷臉書
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謝長廷

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