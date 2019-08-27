陳水扁：時代力量不會解體 2020將讓民進黨吃足苦頭

2019-08-27 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



時代力量新任黨主席徐永明今天南下與前總統陳水扁見面，陳水扁今天透過群組透露，今天上午10時，他會見來訪的徐永明委員一行，「深深感受時力又活了起來！」他認為，時代力量不但不會解體，不分區立委拿下3席不再是夢，2020年推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭，也認為時代力量堅持走自己的路，絕對是正確的選擇。

陳水扁在臉書上指出，原本以為「時代力量」因為政治力的介入，立院黨團5位成員，琵琶別抱的琵琶別抱，除名的除名，連黨主席都被辭職，整個黨頻臨四分五裂，極可能在明年一月立委選舉雙雙掛零。

陳水扁說，但改組後的時力新任黨主席徐永明一行，8月27日會見阿扁，暢談一個多小時，讓阿扁深深感受到該黨又活了起來，不但不會因而解體，不分區立委拿下3席不再是夢，2020年推出的區域立委，將讓民進黨立委選舉吃足苦頭；也不排除提名總統候選人，讓總統大選新戰國時代更形激烈多彩，平添不少變數。甚至有可能2022年台北市長選舉推出國民兩黨以外的第三組候選人，再讓1994、2014三腳堵的市長之爭再度重演。

陳水扁表示，時代力量與民進黨說再見，也不是柯市長的最愛，堅持走自己的路，絕對是正確的選擇。柯文哲原本以獨立人士參選總統，而不是另組新政黨，當選機率很高。本來無黨是台灣最大黨，如今頂多是第三大黨，把自己做小了。

陳水扁說，特別最近這段日子以來，柯與郭王大玩政治遊戲，「政治素人」變成「政治老千」，白色染上金紅，對他一點幫助也沒有，徒增「果凍」的政治行情。一旦郭宋合作，代表親民黨參選，柯文哲豈不賠了夫人又折兵？！當然郭台銘也不排除自行參選，果真如此，柯文哲的總統之路提前結束，2024年也別想了？