郁慕明對上吳敦義 「反對一國還是反對兩制？」

2019-08-27 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



新黨黨主席郁慕明。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

新黨黨主席郁慕明今在臉書上以「郁慕明公開請教吳主席」為名，要求國民黨主席吳敦義回應，他堅決反對「一國兩制」，究竟是反對「一國」還是反對「兩制」？

吳敦義日前曾批國民黨前主席洪秀柱「講一中同表沒資格做國民黨員」，其後又重申絕對反對一國兩制，郁慕明幾天前就在廣播節目受訪時批評，國民黨這種立場等同把自己否定，乾脆將「中國國民黨」的名字讓給新黨

郁慕明今天再度於臉書上對吳敦義開砲，他指出，中國國民黨吳主席說：「反攻大陸已成歷史」、「解放台灣又顯霸道」、「數當前明路和平最好」...那兩岸同屬一個中國，難道也成歷史嗎？

他說，吳主席要和平，新黨也要。但跳過兩岸和解，兩岸如何和平？內戰遺留的兩岸對立，仍需談判來和解；堅決反對一國兩制，是要兩國還是一制？

他說，吳主席說：「在中華民國境內，想被統今天就可以實現，你就到福州去住，你就回上海去住，何必拖累兩千三百萬同胞...」這是和解的心態嗎？

郁慕明問吳敦義說，兩岸如果不是一國，請問怎麼和解？吳說，一國是中華人民共和國，是另一個國家，所以要反對。但大陸從頭到尾，都說兩岸間的一國兩制，一國是「中國」，「你還反對嗎？」如果反對，那中華民國是什麼？不是中國的另一個國家？自我放棄中國，置中華民國於何地？如果不反對，為什麼要視一國兩制為禁忌？為什麼要重批「一中同表」是邪惡的話？

他說，中國國民黨的立場不說清楚，新黨難以支持、更無法追隨！如果我們繼續裝聾作啞，當年又何必離開李登輝？