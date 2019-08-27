黨內無人敢挑戰蘇系？ 民進黨強烈譴責某網路媒體

2019-08-27 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對今日有媒體報導關於民進黨北市立委提名佈局的報導，民進黨稍早發布聲明表示是不實報導，意圖破壞民進黨與其他政黨的合作關係，並損害多位當事人的聲譽，應予嚴厲譴責。

該報導指稱，黨內無人敢挑戰蘇系，在台北市立委提名考量派系平衡，還指稱社民黨立委參選人范雲考慮禮讓民進黨等說法。

民進黨表示，媒體工作人員，應秉持專業、客觀、公正的立場從事事實的報導，並應經過嚴謹的查證過程，才是對閱聽大眾負責任的態度，但該報記者多次道聽塗說、東拼西湊編織不實傳聞，造成許多不必要的誤解，其居心難測，籲請該媒體應有內控及自制能力，避免擾亂社會風氣。