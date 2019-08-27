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【重磅快評】小英不收回這句話 這幾個縣市也要道歉？

2019-08-27 18:10聯合報 主筆室

蔡英文總統記憶不好，政壇為此連吵了好幾天，但她說錯話卻沒有多少人在意；一場辣台派開講，除了把購置駐紐約辦事處大樓的功勞往自己身上攬，還得罪了82.8萬票投盧秀燕的台中人，蔡英文承認記錯了，紐約辦事處大樓是游錫堃拍板購置，但卻不願收回要台中人向林佳龍道歉的話，不知邏輯為何？ 

台中在去年底的九合一選舉中綠地變藍天，蔡英文下鄉台中自然要加大輔選力度，只是沒想到管不住嘴巴，連記憶也模糊了，硬把前閣揆游錫堃任內購置的紐約辦事處大樓說成是她的政績，還吹噓自己的魄力跟願景沒想到被前外交官及前總統陳水扁吐槽，她才在臉書承認她記錯而道歉，還給游錫堃一個「公道」；至於她是不是還有「魄力跟願景」，就沒再提了。

陳水扁保外就醫，但記憶力過人，他更發揮律師追根究底的精神，指蔡總統記憶錯誤，道歉也就算了，但蔡英文在台中說「你們應該對某個人（林佳龍）道歉」、「明年總統選舉不要選錯人」、「下次市長選舉也不要選錯人」，阿扁認為這些話太令人不可思議了，不過，他也沒要求蔡道歉，「但總該收回那句話吧！」。

陳水扁不放過蔡英文，蔡英文應該會覺得有點討厭，但不便出手，林佳龍只得跳出來收尾，今天到他到台中出席活動表示，蔡總統那天的談話可能是她覺得有些人感覺惋惜，不過，最主要還是要鼓勵大家，談話也許不夠清楚，或被過度解讀，最主要她是感覺到一些疼惜，也是一種勉勵云云。

林佳龍此話當然有定調的意義，重點有兩個，一是蔡英文的話被過度解讀，第二是蔡英文疼惜他，所以大家要把她的話當作勉勵；所以，按照林佳龍的說法，蔡英文並沒有說錯話，要台中市民向他道歉也沒什麼錯，自然毋須收回或道歉。

看來，台中人應該等不到蔡總統收這這句話了。只是，依照蔡英文、林佳龍的邏輯，82.8萬台中人應該要道歉，那37.8萬的彰化縣民也應向連任失利的魏明谷道歉，21萬雲林縣民也要向李進勇道歉，5.8萬嘉義市民也要向涂醒哲道歉....，甚至89萬高雄人也應該向陳其邁道歉，大家不都看到，陳其邁當了行政院副院長後，仍一天到晚在高雄穿梭嗎？他為高雄盡心盡力卻落選，高雄人不該道歉嗎？不過，民主真的是這樣玩的嗎，不小心選贏了就得道歉才行？

對於蔡英文總統指台中人欠林佳龍一個道歉，林佳龍今天被問及此事，認為蔡英文總統的話...
對於蔡英文總統指台中人欠林佳龍一個道歉，林佳龍今天被問及此事，認為蔡英文總統的話是「被過度解讀」，應該是「疼惜與勉勵」。記者黃寅／攝影
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