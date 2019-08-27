【重磅快評】利害勝恩怨，柯P將再助小英推倒國民黨？

2019-08-27 16:41 聯合報 主筆室



柯文哲近來成為台北政壇異象，掉粉數與聲量成反比，綠營網軍討伐他結盟郭王參選，他卻加碼勇挑蔡英文，不斷喊話「我等小英交考卷」，放大分貝的熊樣彷彿藍綠都在其股掌間。他說要在藍綠之外找中道，給中華民國重開機的機會，其實是玩政治槓桿在藍綠之間扳出地盤，替自己重開機。

柯P擅用恩怨堆踏腳石，可能和醫職有關，深諳趁人危弱之術。他自豪「敵人不要的就是我要的」，從過去利用民共矛盾，向中共示好站上兩岸舞台蓄積政治能量，最近利用旺中集團和郭董新仇舊怨替結盟添柴火，兼與蔡董劃清界限，可見心術幽深。現在他要和郭王共組台灣社會最大希望，嘴巴修理民進黨，手卻往藍營伸，孰為敵友，意在言外。

其實柯文哲玩的是老招。2014年發願推倒藍綠，實則藉白綠聯手倒藍自立門派，但政治現實不如所願，一個光棍市長加上幾個藍綠邊緣人，他無法在第三勢力中坐大，甚至面臨民進黨派系吞沒危機。市長連任驚險過關後，柯文哲固然怨恨辣台妹臨危棄子，但未徹底絕交，當年結盟管道仍不時互動，他坦言，「民進黨過去幾個月，一直透過私下管道聯繫，隨著民調起落與政治情勢改變，一下要他參選，一下又說不希望他參選」。

對蔡英文來說，當年柯文哲攻下台北市，為她邁向執政之路保駕護航，這次民進黨立委選情不樂觀，若聯手利用國民黨分裂，再次倒藍，不僅連任多層保障，台民黨順利搶進國會，三黨不過半對執政黨反而比朝小野大更有操作空間。

蔡柯利益交集，建立在蔡英文與民進黨利益不一致的前提，而交集多寡則看國民黨分裂情勢演變。柯文哲指韓國瑜預測他定然參選是「看懂沒看破」，「我不選，他的道德正當性就垮了，他希望我選可以分小英的票」，但他非但不選，連郭的副手都婉拒，他作軍師對郭董是克韓有餘，勝蔡不足，正好滿足蔡營佈局。或許有人認為柯挺郭上位成為造王者豈不更發？別忘了他也說「郭董當總統，太有個性又不缺錢，誰也綁不了他」，怪醫對政治投資早有精算。

柯文哲藉著批蔡諷吳嘲韓，證明自己中立，但政治從來不在罵街表演裡作交易。上回辣台妹考問柯的台灣價值為何，是去年初民進黨是否再次提名禮讓時，小英背著深綠壓力喊話，必須「對柯市長台灣價值，再次確認是可以一起作戰的人」，柯沒買單，兩人表面分手，但蔡在選前之夜仍派親信情義相挺。