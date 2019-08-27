想念吳音寧嗎？網紅菜農：超懷念那段咬牙切齒的歲月

2019-08-27 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



白鹿颱風雖遠離，但菜價仍居高不下，根據農糧署網站公布的資料顯示，北農今年上半年的菜價就比去年多出兩成，高麗菜價格也翻漲將近一倍，基進黨立即在臉書PO文大喊「想念吳音寧了嗎？」引起關注；雲林網紅菜農林佳新直嗆真是「竹竿鬥菜刀」，只是他怕北農沒吳的位置了，考慮一下農委會如何？

林佳新指出，最近常在網路各處看到一堆廢青，到處在吹捧音寧好棒棒，他只想說，那就回來吧音寧，階段性退場也應該完成了，只是怕北農沒位置了，考慮一下農委會如何？反正吳音寧的專長就是裝傻，他想在那適合吳。

林佳新說，基進黨這些自命不凡的覺青，「一嘴罵人舔共賺紅錢，自己卻充滿台灣價值低調暗地喊人民幣萬歲」，要說高麗菜，前幾年可是慘不忍睹，一堆中盤，農民，賠錢作收，可是廢青說是去年大選的六倍啊，可是「瑞凡」你知道嗎？....去年大選是氣候溫順的十一月底，可是廢青就是這樣比較阿，要不要拿三十年前來比阿？

一個風調雨順的「冬季」高麗菜，拿來對比今年「夏季」產地瘋狂暴雨的價格，他也是醉了，果然只有廢青能超越覺青。

廢青說：比同期價格多兩成，廢話：去年整年簡直慘不忍睹。去年葉菜類同期相比大概是史上最慘的一年，成本與價格完全不能成對比，今年好不容易大家有口飯吃，偏偏遇上陸客不來，重創產業結構鍊，市場蕭條，這都是廢青不能理解的地方。

更讓他想不通的是，廢青吹噓吳音寧好棒棒的同時，你們知道嗎？北農的老闆是農民，這項事實，北農公司是一個為農民服務的地方，不是消保會，更不是內政部，經濟部，如果連基本老闆都賺不了錢，談什麼穩定市場供貨量，保護消費者權益？

柯文哲說當年國民黨對吳音寧攻擊過度了，他想跟柯P說，事實上是農民在攻擊，而且柯知道我們對她師徒倆忍耐了多久？250萬實習生，連香蕉都分不清楚品種，更遑論這些廢青，直接講高麗菜價格，在他看來就廢話一段，「冬天比多雨的夏天價格差」，這不是廢話什麼是廢話？

你要是問我說，吳音寧做了什麼？他只記得，破壞殘貨制度，補助表哥當鄉長那地區的黑泥季，表哥當議員換補助地方摸彩，喔....還有卸任前驚鴻一瞥，收割八年外交努力，「帛琉賣水果」被轟的淒慘，只是不知道現在水果賣了多少？