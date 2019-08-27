時代力量南下拜會 阿扁：深深感受時力又活了起來

2019-08-27 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



時代力量新任黨主席徐永明最近展開一連串拜會活動，今天南下與前總統陳水扁見面，陳水扁今天透過群組透露，今天上午10時，他會見來訪的徐永明委員一行，「深深感受時力又活了起來！」