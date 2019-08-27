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柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

2019-08-27 15:05聯合報 記者林文義╱即時報導

台北市長柯文哲曾透露和旺旺中時集團董事長蔡衍明相當熟，還去過蔡的老家聊天，蔡衍明昨天釋出影片，提起自己和柯文哲間的關係，爆料雙方首次見面是柯文哲主動找他，還說「國台辦，柯文哲絕對比他熟」。對此，柯文哲上午訪時說，說他比較熟國台辦，這一定不可能的，用膝蓋想也知道。

柯文哲解釋，他第一次認識蔡，是觀傳局前局長簡余晏帶他去的，那時候2014他開始選舉的時候，簡余晏說中國時報也是台灣重要媒體，要去跟那些大老闆認識一下，他說好，簡余晏就帶他去。結果一去人家就說「支持連勝文」，他聽一聽，鼻子摸摸就回來，就這樣，第一次見面簡余晏帶他去的。

簡余晏稍早回應柯文哲：

一、2014年夏天我擔任柯文哲市長候選人的發言人，奉命安排柯文哲拜訪各報社、電視台、雜誌等媒體負責人及主管，這是我作為新聞幕僚應有的職責，我也努力達成。

二、當時柯市長應對各媒體的態度、言談等至今歷歷在目。蔡衍明先生所說的柯文哲對蔡說「三個月之後你就會愛上我…」等等及現場談話，一切均屬實。

三、基於幕僚職責我只安排了一次拜訪蔡衍明先生，社會關心的是： 為什麼柯文哲市長要再和蔡衍明先生餐敘等見面九次以上？這些事情應該由柯文哲市長誠實面對。

四、社會矚目的是柯文哲與國台辦管道是什麼？「兩岸一家親」「建立兩岸命運共同體」「中國是台灣的警察」等語詞是誰要求柯文哲市長這麼說的，對於一向標榜公開透明的柯市長，應該好好向社會說明。

北市觀傳局前局長簡余晏。圖／取自臉書
北市觀傳局前局長簡余晏。圖／取自臉書
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柯文哲蔡衍明簡余晏

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