民眾黨最強母雞？ 親柯人士：郭台銘、柯文哲缺一不可

2019-08-27 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



未來一旦郭柯王結盟，郭台銘成為母雞是否能帶動民眾黨小雞？柯市府副發言人黃瀞瑩表示，還是要看未來結盟的合作方式而定，郭台銘若為母雞，對民眾黨立委選情應該還是會加分，可以吸引中間、年輕選民的支持。不具名柯家軍則認為，民眾黨的光譜的確比較雜，以黃瀞瑩這種純正柯家軍為例，柯當母雞比較加分，但若是有藍營背景，郭台銘比較加分。

對於未來民眾黨誰當母雞比較強？黃瀞瑩表示，還是要看未來結盟的合作方式而定，不過黃認為，郭台銘若為母雞，對民眾黨立委選情應該還是會加分，因民眾黨訴求的專業價值，與郭台銘專業的企業家形象相符，應該可以吸引中間、年輕選民的支持。

不具名柯家軍則表示，一旦郭柯王結盟，彼此都會有拉抬加分效果，但還是要看過去的政治光譜，可以加分多少。他表示，民眾黨參選人的光譜一定會比較雜，他舉黃瀞瑩這種純正柯家軍為例，讓柯文哲當母雞拉抬比較有利，但過去若是有藍營背景，郭台銘當母雞則加分許多，至於綠營背景的還是柯文哲較加分，還是要看參選人本身過去的政治光譜，加分多少而已。

民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，民眾黨未來的區域、不分區立委參選人會訴求專業，郭柯王未來若結盟成局，對參選人來說，不會只想找誰當母雞比較加分，回歸傳統選舉模式，民眾黨未來應該會以網路創新的選舉模式為主，還是訴求參選人本身特質。