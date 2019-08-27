對國台辦比蔡衍明還熟？柯文哲：用膝蓋想也知道不可能

2019-08-27 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲曾透露和旺旺中時集團董事長蔡衍明相當熟，還去過蔡的老家聊天，蔡衍明昨天釋出影片，提起自己和柯文哲間的關係，爆料雙方首次見面是柯文哲主動找他，還說「國台辦，柯文哲絕對比他熟」。對此，柯文哲上午訪時說，說他比較熟國台辦，這一定不可能的，用膝蓋想也知道。

柯文哲解釋，他第一次認識蔡，是觀傳局前局長簡余晏帶他去的，那時候2014他開始選舉的時候，簡余晏說中國時報也是台灣重要媒體，要去跟那些大老闆認識一下，他說好，簡余晏就帶他去。結果一去人家就說「支持連勝文」，他聽一聽，鼻子摸摸就回來，就這樣，第一次見面簡余晏帶他去的。

媒體問柯，有沒有說過，「認識我三個月就會愛上我」，柯文哲說，他反正也不是壞人，認識他的話，就知道他本性還不錯。

外傳蔡衍明對柯失望是對因柯對「兩岸一家親」道歉？柯文哲說，這不是就是綠色和平電台那個「歹勢事件」？他覺得很奇怪，他覺得在語意上用閩南話講都沒有問題，翻成國語怎麼大家會說是道歉，覺得很奇怪。