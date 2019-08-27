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義大卡關300億 林義守：我對高雄貢獻多 卻被糟蹋這麼大

面對蘇貞昌批評 韓國瑜：very good

2019-08-27 12:21聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜今市政會議後接受聯訪，有媒體問到行政院蘇貞昌肯定他周末在高雄救災但批晶晶體會讓美國人笑死，韓國瑜聽完均回：very good。

韓國瑜上午參加市政會議，會後聯訪時，有媒體問說，蘇貞昌提到他這個周末在高雄坐鎮救災，沒有去跑選舉行程，有稱讚他。韓國瑜回：「蘇院長very good。」

有媒體再追問說，蘇貞昌也說他「晶晶體」會讓美國人笑死，韓國瑜回：「我已經說了，very good。」

另對於鳳山行政中心裝潢費爭議，韓國瑜說，「我們都有說明過，一切都是依照規定。」

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖/攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖/攝影
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韓國瑜蘇貞昌行政院

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