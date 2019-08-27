面對蘇貞昌批評 韓國瑜：very good

2019-08-27 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今市政會議後接受聯訪，有媒體問到行政院長蘇貞昌肯定他周末在高雄救災但批晶晶體會讓美國人笑死，韓國瑜聽完均回：very good。

韓國瑜上午參加市政會議，會後聯訪時，有媒體問說，蘇貞昌提到他這個周末在高雄坐鎮救災，沒有去跑選舉行程，有稱讚他。韓國瑜回：「蘇院長very good。」

有媒體再追問說，蘇貞昌也說他「晶晶體」會讓美國人笑死，韓國瑜回：「我已經說了，very good。」