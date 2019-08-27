和事佬調解率10年成長近23% 蘇貞昌鞠躬大讚

2019-08-27 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



內政部與法務部今上午共同舉辦「107年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，共有450位績優人員接受表揚，其中服務年資滿30年以上有14人。而我國10年來調解成立成長近23%，這也讓行政院長蘇貞昌大讚調解人員通常是法律家、哲學家、慈善家又有熱情，讓台灣更少訟爭、更讓人覺得善良可愛，特意鞠躬敬禮。

內政部表示，本次榮獲總統感謝狀有14人、行政院長獎有178人、法務部長獎有73人、內政部長獎有185人。而在這些接受表揚的調解績優人員之中，台北市文山區張明俠委員，服務年資長達34年，為最資深的調解委員；新北市板橋區的張培芬委員擔任獨任調解人，年度成立件數高達1266件、新北市警察局永和分局交通分隊警員蔡穎龍，年度轉介調解則高達293件，均高於獎勵標準，展現優異成效。

出席頒獎的副總統陳建仁表示，我國傳統提倡以和為貴，追求社會秩序和諧，鄉鎮市調解機制，迅速化解紛爭，化干戈為玉帛，是非常適合我國國情及文化背景的良好制度，值得永續經營。鄉鎮市調解制度最大的特色，就是由地方上的人來解決地方上的事，因此，調解工作的特色就是「以調解替代訴訟，以溝通疏解對立」，將大事化小事，達到迅速息訟止爭，創造祥和社會的效益。

蘇貞昌則盛讚調解人員同時是法律家、哲學家、慈善家，他特別感到敬意跟佩服的是熱情之火終生不滅的資深調解員，像是一年成功一千多件，或是半夜被通知協助調解的也願意到場，笑說把調解紛爭當成比老婆還重要。

蘇貞昌說，調解業務具備經濟性、便利性，以及調解委員的積極努力推展，所以績效年年提升，107年全國調解受理件數計達14萬540件，調解成立件數高達八成11萬2774件，10年來調解成立成長近23%，成績相當優異，對促進社會祥和深具無形的影響力，謝謝調解元讓台灣更少訟爭、更讓人覺得善良可愛，特意鞠躬敬禮。