用晶晶體諷刺？陳其邁：語言是工具、韓市長不用太介意

2019-08-27 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前在美國商會演說，以中英文夾雜方式，被稱「晶晶體」演說。行政院副院長陳其邁今日出席「2019中華電信AIoT黑客松大賽」開幕儀式，被問及在蔡英文總統昨天上船的影片中客串陳姓公務員，是否用晶晶體諷刺韓國瑜，陳其邁表示，語言是一種工具還好啦，這個韓市長也不用太介意，這個事情就已經過了，也就算了，大家不要再講這些事。

記者詢問，蔡英文昨天上傳Youtrub頻道「英文英文」的影片，陳其邁在裡面客串陳姓公務員，在片中還自己說都有在diving（潛水），是在用晶晶體諷刺韓國瑜嗎？

陳其邁表示，自己有一次碰到一個5歲的小朋友，他說「你真的很motorcycle」，陳回說：「我沒有，我今天坐車來的，後來我回去才恍然大悟原來他是在笑我，因為我講話比較有趣還是怎樣。」

陳其邁表示，語言是習慣就好、自然就好啦，也不用太在意，但是最重要的還是國際經貿，因為對一些重大的、在台灣有投資的，不管是美國商會或其他人，用自己比較熟悉的語言，能夠確切的來表達主張，也許會比較好。語言是一種工具還好啦，這個韓市長也不用太介意，這個事情就已經過了，也就算了，大家不要再講這些事。