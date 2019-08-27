蔡英文擺脫不了新潮流？柯文哲點名：陳菊要負責

2019-08-27 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



柯文哲接受聯合報專訪時抨擊蔡英文總統在回應台灣價值「有講等於沒講」，曾覺得蔡英文有機會讓台灣重新開機，「結果她根本甩不掉新潮流」。對此，媒體今問柯，是否是高雄市前市長陳菊要負責？柯文哲反問，「不然是我要負責？」

柯文哲說，其實2018年高雄選成這個樣子，覺得還是要有人負責，如果都沒有人負責，這是賞罰不分明，「這是我的看法」。也許她沒有辦法擺脫，她沒有陳菊，根本沒辦法贏賴清德，好吧，這樣講，但政治上還是賞罰分明，有是非對錯，高雄輸成這樣，沒有人要負責，那有這樣的。

媒體問柯，是陳菊要負責？柯說，「不然是我要負責？」

媒體問柯，蔡英文對台灣價值沒說清楚？柯說，他昨天看了實在是啼笑皆非，她的台灣價值是落實，第一點，如果說什麼落實在政策，還有她的施政，那拜託，「我們每天蓋公宅，去推什麼蓋公共化幼稚園，難道沒有在實踐台灣價值嗎？蔡的政策 那個一例一休、年金改革、管中閔、吳音寧，「這是妳的台灣價值嗎？」所以講了老半天，她還是沒有講出她的台灣價值，「我聽不懂」。

「至於是否小英欠你道歉？」柯文哲說，不是欠他道歉，蔡英文每次問台灣價值，「輪到人家問妳，妳的台灣價值是什麼，你講給大家聽？」不能說什麼她的政策跟施政，「我們每天在蓋公宅每天認真上班，難道就不是台灣價值？」

至於小英是否還是及格？柯文哲說，她還沒交卷，柯說，「欸小英，不要躲了，妳的台灣價值是什麼，妳就老實講。