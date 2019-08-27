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盧秀燕重磅整軍 市府調整6人事

2019-08-27 10:06聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市長盧秀燕今早宣布人事調整案，盧秀燕在市政會議上宣佈，她自稱這波屬於「重磅整...
台中市長盧秀燕今早宣布人事調整案，盧秀燕在市政會議上宣佈，她自稱這波屬於「重磅整軍」，一口氣新聘2名副秘書長，調整、撤換4名局處首長。記者洪敬浤／攝影
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台中市長盧秀燕上任八個月，今天正式宣布市府團隊人事調整。盧秀燕向前新北市長朱立倫借將，延攬朱康震、張峯源入府，擔任副秘書長、經發局長；前市長胡志強任內的副市長黃國榮，也將入府擔任副秘書長；東海大學副教授彭懷真擔任社會局長，新聞局長由媒體人黃國瑋接任，研考會主委由現任新聞局長吳皇昇接任。

盧秀燕今天在市政會議前，率先宣布上任後首度人事調整案，盧秀燕說，她這波重磅整軍，為加速台中建設，她身為市長重視民調，更重視民意，即使市府團隊兌現很多政見，但仍有很多批評，她必須重視，調整人事成為戰鬥團隊。

盧秀燕調整的原局處首長，她也都做了安排。現任經發局長高禩翔調任台中市工策會主委，現任社會局長李允傑調任市府顧問，現任研考會主委曾能汀從政務官調任市府文官，但盧秀燕並未提及曾的新職務。

盧秀燕平日多穿白襯衫，今天宣布人事案特地換上藍西裝，顯示她的重視。

盧秀燕說，即使兌現很多政見，但還是不夠，因此她宣布首波任調整，調整為戰鬥團隊，為實現「富強台中」努力。

盧秀燕這波人事中，據了解向朱立倫借將，延攬朱立倫、馬英九競選發言人朱康震入府，擔任副秘書長，新任經發局長張峯源則是朱立倫在新北市長任內的經發局長。盧秀燕的另位新任副秘書長黃國榮，目前是我國駐蒙古代表，他也是胡志強任內的副市長。盧秀燕延攬資深社福學者彭懷真出掌社會局，實現她最重視的社福政策。

台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，她延攬媒體人黃國瑋（右）擔任新聞局長。圖／...
台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，她延攬媒體人黃國瑋（右）擔任新聞局長。圖／本報資料照片
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台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，她向前新北市長朱立倫借將，延攬前新北市經發...
台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，她向前新北市長朱立倫借將，延攬前新北市經發局長張峯源擔任經發局長。圖／本報資料照片
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台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，她延攬打過總統級選戰的資深媒體人朱康震，入...
台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，她延攬打過總統級選戰的資深媒體人朱康震，入府擔任副秘書長。圖／取自朱康震臉書
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台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，延攬資深社福學者彭懷真擔任社會局長。圖／彭...
台中市長盧秀燕今早正式宣布人事調整案，延攬資深社福學者彭懷真擔任社會局長。圖／彭懷真提供
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