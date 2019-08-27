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批時力過去高姿態 陷窘境才想合作 苗博雅：不免諷刺

2019-08-27 01:14聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

時代力量黨主席徐永明上任後，積極與第三勢力政黨談合作，昨天與社民黨創黨召集人范雲、議員苗博雅等人舉行會談，表示「不只要抗中保台，還要革新護台」。對此，苗博雅昨晚臉書貼文表示，過去在2015年及去年底九合一選舉中，都曾試圖與時力合作；但時力採取拒絕與其他小黨政黨合作的提名策略，造成包括社民黨在內的第三勢力小黨，都被嚴重擠壓。她說，如今時力突然陷入四面楚歌的窘境，才開始想拜會過往不願合作的對象，不免有些諷刺。

苗博雅表示，對於時代力量拜會的邀請，「不諱言，我是有疑慮的」。她指出，去年底大選，就因時力採取拒絕與其他小黨政黨合作的提名策略，讓第三勢力無法將票源極大化，「如果當初能合作，台北市每一個選區共推一位候選人，北市的第三勢力政黨席次，應該可以從現在的4席，增加到6席。整體本土派的席次還能再守住2~4席；在高雄市，台灣基進的優秀候選人，也有機會進入議會對決韓國瑜」。

苗博雅表示，去年大選，在和時力談台北市選區合作時，時力的態度就是「全部比民調，輸的退選，否則免談合作」，壓得其他知名度較低、資源不夠的小黨幾乎沒有生存空間，苦不堪言；今突然陷入四面楚歌的窘境，才開始想拜會過往不願合作的對象，不免有些諷刺，「說實在的，社民黨的夥伴真的很難忘記，以前要和時代力量決策核心坐下來談，有多麼困難」。

苗博雅表示，有這麼不愉快的經驗，社民黨大可以像綠黨一樣，直接公開拒絕徐永明拜會。但她也說，由於距離大選僅剩四個月，本土政黨之間，還是要努力找出重新開啟對話的機會，「現在不是玩小學生『我跟你好、不跟你好』遊戲的時候」，抗中護台關鍵的九局下半，仍希望今天的會面，可以是各本土政黨間捐棄成見、不計前嫌的第一步。

苗博雅說，本著希望第三勢力良性發展的初衷，還是要對時力提一點良心建議，「若時力能挺過這次風波，往後的發展，恐怕不能像過去一般，為了短線選舉，卻破壞了與其他本土政黨長期的良性競爭關係」。

時代力量黨主席徐永明（右二）昨天和社民黨展開會談。記者翁浩然／攝影
時代力量黨主席徐永明（右二）昨天和社民黨展開會談。記者翁浩然／攝影
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苗博雅時代力量社民黨

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