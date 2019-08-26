親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
軍公教年改釋憲
政治
軍事
綜合

肯定蔡英文道歉 扁再要求對台中人收回一句話

隧道限速50他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單

肯定蔡英文道歉 陳水扁再要求小英對台中人收回一句話

2019-08-26 18:28聯合報 記者丘采薇╱即時報導

前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書
分享
蔡英文總統日前稱她擔任行政院副院長任內拍板購置我國駐紐約辦事處大樓，民進黨立委也紛紛宣傳政績，不過此說法遭前外交官夏立言及前總統陳水扁吐槽，扁還強調其實是前閣揆游錫堃任內購置。蔡英文總統稍早在臉書上承認錯誤，她說是她記錯了，有錯就承認。

陳水扁稍早則透過群組指出，蔡總統勇於認錯道歉的政治風範應予肯定按讚，人非聖賢，誰能無過，「包括阿扁總統任內也會說錯記錯進而認錯道歉。」

陳水扁說，日前府方人士還想硬拗2004年總統在擔任陸委會主委時，就有協助推動購買駐處，當年駐處的處長夏立言也找過總統，盼執政團隊給支持。但夏處長在總統說錯話後就第一個站出來提醒總統可能記錯了，購買駐紐約辦事處大樓與蔡副院長無關。如今蔡總統總算有錯就承認了。

陳水扁說，蔡總統提到當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。這是事實，阿扁總統任內台美國安高層對話，蔡主委是5人小組成員之一，召集人是邱義仁。也因為有4年對美交涉經驗，阿扁才想到，在她卸任主委後可以安排出任駐美代表，增加外交歷練。蔡英文以家庭因素婉謝，阿扁為了栽培蔡英文，盼她能補足國會議員的資歷，特別提名她擔任不分區立委，阿扁是她入黨的推薦人，蔡英文也才有機會出任民進黨主席，及3次代表民進黨參選台灣總統。

不過陳水扁說，8月17日蔡總統在台中辣台妹開講中，還說了一段非常失言的話：「台中的驕傲是綠川、台中花博，但現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人（林佳龍）道歉」「明年總統選舉不要選錯人。」「下次市長選舉也不要選錯人！」

陳水扁說，民主社會裡，人民最大，人民是總統的頭家，也是城市的主人。阿扁市長連任失敗說，「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」。林佳龍市長未能連任，該檢討的是自己，該道歉的也是自己，從未聽過選民要向落選的候選人道歉的，太不可思議了！蔡總統不用道歉，但總該收回那句話吧！？

蔡英文陳水扁民進黨

相關新聞

防颱視訊遭藍委批耍官威 蘇貞昌：是行之有年的SOP

2019-08-26 17:22

蔡總統今提名陳瑞敏任審計長 咨請立院行使同意權

2019-08-26 16:55

蔡英文有無替司改打分數？ 她最在意這2法案

2019-08-26 17:09

司改半年報 法務部：持續與社會對話

2019-08-26 18:17

司改半年進度報告 民間監督聯盟：改革緩慢應盡快調整

2019-08-26 17:57

影／時力與社民黨便當會 徐永明喊話：啟動憲改就挺小英

2019-08-26 16:53

特勤私菸案 監委自請調查

2019-08-26 16:00

時力與社民黨提改革護台合作 是否支持蔡英文語帶保留

2019-08-26 15:59

影／威權時期司法不法 促轉會塗銷5837名受難者前科

2019-08-26 15:15

司法院秘書長呂太郎「畢業報告」 羅秉成讚司改大功臣

2019-08-26 14:53

與時力談合作 丁勇言：社民黨有共識支持蔡英文

2019-08-26 14:34

微調？溫和？中共代理人修法 綠硬闖關

2019-08-26 14:28

拿買紐處大樓當政績 蔡英文道歉

2019-08-26 14:10

代理人法 藍批陷百萬台商於刑事險境

2019-08-26 14:03

台商懼「綠色恐怖」 海陸兩會齊滅火

2019-08-26 14:03

國安當道！立院新會期 軍購特別條例將送審

2019-08-26 14:03

觀察站／修法令一出 選戰旗飛揚

2019-08-26 14:03

【即時短評】中共代理人修法 搖開民進黨大選戰旗

2019-08-26 12:13

中共代理人修法將微調 「溫和有效」避免台商緊張

2019-08-26 12:11

蔡英文對年改抱歉 孫大千：執政無能要人民承受後果

2019-08-26 12:09

美中貿易戰震撼台股？陳其邁：短期波動在所難免

2019-08-26 11:49

港警開槍到換我們吃子彈？他說這群人要的是流血和死人

2019-08-26 11:18

美國民主黨通過友台決議案 外交部誠摯感謝

2019-08-26 10:41

蘇揆修理藍縣長…一路愛酸愛幹譙？ 解析蔡政府官僚心態

2019-08-26 08:00

挨批調體質調太久 卓榮泰：民進黨的體質就是民主體質

2019-08-25 17:11

監院彈劾管中閔 詩人渡也：背後有更大尾的當靠山

2019-08-25 15:33

林右昌一周減4公斤蔡英文誇好看 原來他這樣吃

2019-08-25 15:24

51%認媒體能監督 也欠專業倫理

2019-08-25 14:37

黨徽徵件網友設計「資源回收」 柯文哲：就大家去選

2019-08-25 14:07

綠營「拉侯打韓」？ 侯友宜：我只好好做巿長

2019-08-25 13:50

影/洪秀柱到台南：「換韓」不可能、她也做好參選準備

2019-08-24 20:15

如果戰略是總統大選要贏 柯P：那我下去選最快

2019-08-23 23:23

影／重啟核四侯友宜堅稱假議題 拋「四問」要韓解答

2019-08-22 14:57

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

柯郭王共推總統參選人 郭營：台灣人不會期待這樣做

2019-08-14 12:25

郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」

2019-08-12 13:17

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32
看更多

熱門文章

大學同窗秀圖證明韓國瑜學歷 還爆利菁也是同學

2019-08-26 14:04

韓國瑜同窗有好幾位知名人物 同學：那麼容易查證也要黑？

2019-08-25 22:18

學者：郭台銘不想再丟臉 還在等「必勝戰法」

2019-08-25 20:52

蘇揆修理藍縣長…一路愛酸愛幹譙？ 解析蔡政府官僚心態

2019-08-26 08:00

知道你愛看！郭柯韓找美女主播當發言人 都是為了誰？

2019-08-26 09:00

連半工半讀都抹黑 韓國瑜：愛與包容逼到懸崖無法再退

2019-08-26 11:14

有錯就承認！蔡英文：我駐紐約大樓是游揆時代買的

2019-08-26 12:43

李艷秋評郭柯王合體：沒看到智仁勇 只看到貪嗔癡

2019-08-25 21:41

桃園最新大選民調 美麗島電子報：郭台銘勝蔡英文3.8%

2019-08-26 15:58

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

2019-08-26 12:39

傳成郭柯王陣營副手人選 成大女校長驚訝：未接觸

2019-08-26 09:47

蔡英文對年改抱歉 孫大千：執政無能要人民承受後果

2019-08-26 12:09

郭台銘算塔羅決定9月登記？郭辦：茶餘飯後聽聽就好

2019-08-26 12:11

新聞眼／聽天由命？郭柯王都在等韓跌落

2019-08-26 00:18

才說「不問蒼生問鬼神」是壞習慣 柯文哲5年前算命照曝光

2019-08-26 16:26

韓國瑜有沒有唸東吳和「晶晶體」 黃暐瀚：是兩碼事

2019-08-26 15:06

韓國瑜美商會演講中英交錯 陳其邁酸：英文不好別勉強

2019-08-26 11:35

紅黑派挺韓 顏清標嗆郭台銘「有錢是他家的事」

2019-08-26 00:09

柯文哲問蔡英文台灣價值 林濁水：對蔡追殺耿耿於懷

2019-08-26 09:08

藍：韓國瑜4件事沒做好 高雄立委坐一望二都有危險

2019-08-26 13:21

【即時短評】限量是殘酷的：郭台銘的飢餓行銷

2019-08-26 12:12

看民進黨的立委提名名單 葉毓蘭：突然背脊一陣涼意

2019-08-26 11:34

總統級問題韓才回應 蔡英文酸「你是市長」

2019-08-26 00:28

李艷秋批郭柯王是貪嗔痴 柯文哲：說人家不是咖沒加分

2019-08-26 11:12

如廁、住宿 台鐵女司機最頭痛問題

2019-08-26 01:04

洪秀柱南下參選遭卡 地方里長連署「非柱不投」

2019-08-26 11:45

傳美軍反潛機23日現身台海 國防部不評論

2019-08-25 20:53

侯友宜要當總統？名嘴幫他算出最佳的年齡跟時機

2019-08-26 14:51

傳郭台銘找塔羅大師算命 柯文哲：不問蒼生問鬼神是壞習慣

2019-08-26 11:41

郭柯王鎖定為副手？成大校長蘇慧貞：我無心從政

2019-08-26 12:51

新北立委選舉／藍拚搶多席 盼朱立倫、郭台銘攻立院龍頭

2019-08-26 00:39

港警開槍到換我們吃子彈？他說這群人要的是流血和死人

2019-08-26 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top