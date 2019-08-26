肯定蔡英文道歉 陳水扁再要求小英對台中人收回一句話

2019-08-26 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書 分享 facebook 蔡英文總統日前稱她擔任行政院副院長任內拍板購置我國駐紐約辦事處大樓，民進黨立委也紛紛宣傳政績，不過此說法遭前外交官夏立言及前總統陳水扁吐槽，扁還強調其實是前閣揆游錫堃任內購置。蔡英文總統稍早在臉書上承認錯誤，她說是她記錯了，有錯就承認。

陳水扁稍早則透過群組指出，蔡總統勇於認錯道歉的政治風範應予肯定按讚，人非聖賢，誰能無過，「包括阿扁總統任內也會說錯記錯進而認錯道歉。」

陳水扁說，日前府方人士還想硬拗2004年總統在擔任陸委會主委時，就有協助推動購買駐處，當年駐處的處長夏立言也找過總統，盼執政團隊給支持。但夏處長在總統說錯話後就第一個站出來提醒總統可能記錯了，購買駐紐約辦事處大樓與蔡副院長無關。如今蔡總統總算有錯就承認了。

陳水扁說，蔡總統提到當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。這是事實，阿扁總統任內台美國安高層對話，蔡主委是5人小組成員之一，召集人是邱義仁。也因為有4年對美交涉經驗，阿扁才想到，在她卸任主委後可以安排出任駐美代表，增加外交歷練。蔡英文以家庭因素婉謝，阿扁為了栽培蔡英文，盼她能補足國會議員的資歷，特別提名她擔任不分區立委，阿扁是她入黨的推薦人，蔡英文也才有機會出任民進黨主席，及3次代表民進黨參選台灣總統。

不過陳水扁說，8月17日蔡總統在台中辣台妹開講中，還說了一段非常失言的話：「台中的驕傲是綠川、台中花博，但現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人（林佳龍）道歉」「明年總統選舉不要選錯人。」「下次市長選舉也不要選錯人！」

陳水扁說，民主社會裡，人民最大，人民是總統的頭家，也是城市的主人。阿扁市長連任失敗說，「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」。林佳龍市長未能連任，該檢討的是自己，該道歉的也是自己，從未聽過選民要向落選的候選人道歉的，太不可思議了！蔡總統不用道歉，但總該收回那句話吧！？