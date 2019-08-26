司法改革 呂太郎：評估設立量刑委員會

2019-08-26 17:40 中央社 台北26日電



司法院祕書長呂太郎今天表示，評估研議未來設立量刑委員會，期望透過建構一套明確，完備的量刑準則，達成「罪刑相當，公平量刑」的目標。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿2年。司法院祕書長呂太郎、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在法務部廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第四次半年進度報告，呂太郎做出上述表示。

呂太郎指出，法官是依據法律來獨立審判，所以在改革司法上，司法院會著力於法律的修改，如果法律沒有規定，透過一個行政命令要法官這樣判那樣判，可能是違憲的，過去大法官也解釋過，行政機關所頒布的命令，法官是有審查權的，所以要透過法律的修改來達到司法改革。

司法院對於司法改革除了三大願景的「全民能監督」「弱勢有保障」「社會更安全」之外，多了一項「裁判有品質」。

「裁判有品質」部分，呂太郎說，其中就量刑改革，司法院108年6月13日召開「量刑委員會籌備諮詢會議」，評估研議未來設立量刑委員會的組織架構，任務目標及職掌權限，以確立未來量刑法制的政策方向，期望透過建構一套明確，完備的量刑準則，達成「罪刑相當，公平量刑」的目標，提升人民對於司法的信賴。

呂太郎指出，法官法部分條文修正案，經立法院三讀通過，總統於108年7月17日公布後，司法院將積極研修法官法相關子法及規劃配套措施。

另外，為使大法官審理案件新制得以順暢運作，於法制面，持續召開憲法法庭審理規則暨相關子法研究修正委員會，並多方參考相關國家的法制及實務經驗，進行憲法訴訟法授權訂定的相關子法研修。

此外，為因應大法官審理案件制度司法化及法庭化的重大變革，協請業管單位修正司法院組織法有關大法官書記處名稱及相關組織編制，以強化提升幕僚組織的行政協力效能。