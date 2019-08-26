蔡英文有無替司改打分數？ 她最在意這2法案

2019-08-26 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook 司改國是會議總結會議落幕2年多，各項改革也積極進行，但多數民眾不會進檢察署或法院，不見得對「有感」。司改第四次報年報今發布，媒體詢問行政院政務委員羅秉成「召集人蔡總統對司改成績是否滿意？會打幾分？最滿意的改革與最不滿的項目又是為何？」；羅說，總統認為司改仍有很多改革空間，她最關切法官法修法、國民參與刑事審判法（國民法官）兩大案。

羅秉成表示，對外界的溝通仍有不足，有必要以淺白的方式讓外界知道，總統最關切的議題為法官法修法、國民參與刑事審判法（國民法官）兩重點，兩法對司改重大而深遠，這也與外界對司改的殷切期待有關係，目前「『國民法官』還在路上」，總統希望立院下會期能通過。

羅認為，人民怎麼看待司改比較重要，但司改是「緩慢而堅定」的改革，但人民不一定有這麼樣的耐性，兩年前的司改會議是「診斷」，接著就是要對症下藥，司改也需要各行政部門配合，雖然外界對司改成績不滿意，但各部會仍維持鬥志，改革並未受挫。

羅秉成說，繼續改革應可對人民有交代；若以1999年全國司改會議和2017年的司改國是會議相比，兩者行動力相當不同，1999年很多議案（司法）院、（法務）部不同調，更別提其他的部會。羅說，本次司改，法官法影響法官、檢察官，律師法影響到律師，偵查不公開、刑事訴訟法影響被告與被害人，鑑定人、證人規範也在這一波的改革之中，以後的司法面貌一定不同。

當終審法院大法庭開始運行、憲法訴訟法上訴，羅認為整個司法面貌一定與現在不一樣，他也說「總統沒跟我們打成績啦！」。不過羅秉成也坦承，司法要如何通俗、白話、與民眾親近，相關作為不是很理想，希望各方能給予指教。