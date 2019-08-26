蔡總統今提名陳瑞敏任審計長 咨請立院行使同意權

2019-08-26 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統於今天提名陳瑞敏（圖）為審計部審計長。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook 總統府稍早發布最新消息，蔡英文總統於今天提名陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權，總統府於今天送交咨文至立法院秘書處。

總統府發言人黃重諺表示，審計部審計長林慶隆任期於108年10月1日屆滿，為使任期順利銜接，發揮審計功能，總統依據「憲法」第104條之規定，提名陳瑞敏為審計部審計長。

黃重諺說明，審計長須具備「審計部組織法」第2條各款規定資格之一。被提名人陳瑞敏現年63歲，逢甲大學會計學系學士，國立交通大學經營管理所碩士。現任行政院主計總處政務副主計長。歷任行政院海岸巡防署會計長、行政院主計處第一局局長、行政院主計總處常務副主計長等職，學、經歷俱優，實務工作與管理經驗豐富。符合「審計部組織法」第2條第4款：「曾任高級簡任官六年以上，聲譽卓著，並富有會計、審計學識經驗者」資格款項。

黃重諺表示，蔡總統考量審計部的職掌與審計長的職務需求，並衡酌審計長人選所需具備的資格條件、專業素養、學識能力及社會風評，經徵詢相關專業人士意見，就符合法定資格要件的優秀人選中，決定提名陳瑞敏先生為下任審計長。

陳瑞敏服務公職超過40年，會計、審計、財政實務經驗豐富，資歷完整。擔任主計總處副主計長期間，襄助主計長朱澤民推動諸多重要創新變革措施，為妥適配置政府資源，推動「落實零基預算精神強化預算編製作業精進措施」，提升政府財政紀律，以增進施政效能，協助各項政務順遂推展，績效卓著，備受肯定，是審計長的優秀人選。

黃重諺表示，蔡總統期盼立法院支持本次審計長提名，將人事同意案列為優先處理議案，並能順利通過。此外，蔡總統也要特別對審計長林慶隆12年來為國家的貢獻與付出，表達誠摯的感謝之意。