行政簽結法制化 陳明堂：已提出刑訴法修法草案

2019-08-26 17:19 中央社 台北26日電



法務部次長陳明堂今天表示，創設中止偵查制度，並繼續推動行政簽結法制化，阻絕外界批評檢察官黑箱作業，將簽結案件又拿出來辦。已提出刑事訴訟法條文修正草案送司法院參考。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿2年。司法院祕書長呂太郎、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在法務部廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第四次半年進度報告，陳明堂做出上述表示。

陳明堂指出，為落實司改國是會議有關「行政簽結制度明文化」的決議，法務部創設「中止偵查」制度，提出刑事訴訟法相關條文修正草案（新增條文第261條之1），把現行檢察官將案件簽結的事由、案件類型、結案方式、通知作業、內部監督等，在刑事訴訟法中予以明文規定。

陳明堂表示，目前修法建議案已完成，並於108年6月19日發函請司法院擬具相關法條會銜行政院送請立法院審議。

陳明堂指出，法醫研究所的「法醫病理實驗室」、「法醫毒物實驗室」及「DNA實驗室」等三個實驗室於民國100年通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，實驗室各項活動均依標準作業程序進行，顯示法醫研究所的鑑定品質與技術符合國際水準。

陳明堂說，法醫研究所各專業組也依業務需要及自我要求品質提昇，逐年向TAF申請增項認證，以因應實務案件需求。

目前，血清證物組的「DNA實驗室」通過認證項目有6項，為國內法醫DNA認證項目最多單位之一；毒物化學組的「法醫毒物實驗室」通過認證項目為33項，為全國毒物認證項目最多的鑑識單位。

此外，法醫病理組為提昇法醫解剖鑑定品質，於107年8月9日以發函檢附「法務部法醫研究所法醫解剖遺體作業流程」給各解剖法醫師參考。

另外，為精進鑑定品質，法醫研究所將繼續鼓勵所屬專業單位積極建立各項標準作業程序，並向TAF申請認證，同時，實驗室定期接受TAF監督評鑑或展延認證評鑑，以持續維持實驗室認證品質。