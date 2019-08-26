影／時力與社民黨便當會 徐永明喊話：啟動憲改就挺小英

2019-08-26 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



時代力量黨主席徐永明，雖然上周才剛接替邱顯智上任，但已經積極與第三勢力政黨談合作，今(26)日在社民黨台北市議員苗博雅辦公處，與社民黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人舉行「便當會」，表示「不只要抗中保台，還要革新護台」，除了與第三勢力政黨合作，與民進黨的協商也會繼續進行，徐永明表示，雙方幕僚已經通過電話，他期望在下周就能與民進黨主席卓榮泰會面。

另外提到選區問題，在前主席邱顯智在任時，兩黨協商取得共識，一方已提名，另一方就暫緩提名，雙方再來慢慢商量，但民進黨中執會在21日通過五個艱困選區立委徵召案，台北市徵召議員許淑華、高嘉瑜分別出征松山信義區、內湖南港區，打破時力與民進黨先前達成的默契，時力也在隔日對民進黨的做法回應「深表遺憾」。徐永明今日被問及與民進黨先前「合作」的選區是否仍有效，徐永明表示以前跟卓主席說過的話，絕對都算數。