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司法改革2週年 羅秉成：至今完成44件修法

2019-08-26 16:53中央社 台北26日電

行政院政務委員羅秉成今天表示，司法改革國是會議滿2週年，就是要對症下藥，解決司法體系中不符全民需求的弊病，至今已完成44件修法。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿2年。司法院祕書長呂太郎、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在法務部廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第四次半年進度報告，羅秉成做出上述表示。

羅秉成說，司法是全民的司法，是為了公正地解決紛爭，連結、凝聚全民而存在，而司法改革，就是要對症下藥，解決司法體系中不符全民需求的弊病，近半年的司法改革三大願景分別是「全民能監督」、「弱勢有保障」及「社會更安全」，這半年司法院及法務部共完成14件修法，累計2年至今已完成44件修法。

司改對症下藥部分，羅秉成比喻，有些已找到藥方，還沒製藥，有些有藥方也製藥了，但還沒有服用，這些必須循序漸進。

「弱勢有保障」部分，羅秉成說，通譯制度不夠完善，司法院及行政部跨院討論下，將來移民署將設立通譯資料庫，相關的人才培訓及認證會接續展開，以後通譯不再只關注到司法通譯，這可以說是司法改革的放射效力。

羅秉成舉例，移工或外籍人士到台灣來，不會只有司法問題，可能有醫療及其他問題，行政院也利用這次機會把其他領域的通譯問題一併處理。

回顧這半年，行政院其他部會的改革成果，在「社會更安全」部分，羅秉成說，有鑑於近年兒童受虐案件、不適任教師（狼師）事件頻傳，為強化網絡間的整合，衛福部推動修正「兒童及少年福利與權益保障法」，已於108年4月24日經總統公布施行，使司法及早介入兒少保護案件調查程序。

此外，環保署部分，為因應日新月異的環保犯罪手法，持續運用及精進環保相關資訊管理系統、公害陳情系統等，篩選污染潛勢熱區及高風險事業，並陸續採購執法所需通訊器材、監控設備及影像蒐證設備等高科技工具，提高偵查蒐證能力。

羅秉成司法改革行政院

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