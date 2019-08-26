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特勤私菸案 監委自請調查

2019-08-26 16:00聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡英文總統出訪友邦的「自由民主永續之旅」專案，卻爆發侍衛特勤人員趁機大買免稅菸意圖夾帶闖關的醜聞。監察委員高涌誠、王美玉、張武修宣布，已經向監院申請調查。

三位調查監委中，王美玉為馬前總統任內提名；高涌誠、張武修為蔡總統任內補提名。

監委新聞稿指出，蔡總統「自由民主永續之旅」專案訪團108年7月11日搭乘中華航專機離境，同年月22日返抵國門，依特種勤務條例及國際機場禮遇作業辦法等規定，由臺灣桃園國際機場國賓室出、入境，所涉禮遇作業不外乎證照查驗、行李通關、航空保安及航空地勤等機場服務，除中華航空公司負責專機飛航服務，國家安全局及總統府侍衛室特種勤務人員協調辦理專機上人員管控、物品供應及購買免稅商品等事宜外，內政部警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、財政部關務署臺北關、衛生福利部疾病管制署及桃園國際機場公司，依權責辦理禮遇事宜。

惟中華航空公司未依禮遇名單總人數可攜帶免稅菸品數量之限制，不僅事先開放預購，且事後採機邊提領交貨，涉有違反海關、保稅倉庫及機坪作業等相關管制規定，導致國家安全局特種勤務人員108年7月22日隨團返國之際，利用職務之便，私運逾萬條未稅菸品入境，日前相關涉案人員分別被依違反貪污治罪條例及稅捐稽徵法等罪起訴，引發國人高度關注。

監察委員表示，國際機場禮遇作業事涉機場管制區內之人、車及貨物進出管制，此次國家安全局特種勤務人員使用機場特別通道，以總統府5部保密車號之貨車運送逾萬條菸品，並於第一航廈B9空橋出至聯外道路C3門處被查獲，凸顯出特種勤務人員欠缺法治觀念、紀律鬆弛渙散、內部安全控管完全失靈。

國際機場管制區內與民用航空器間相關免稅、保稅商品或侍應品之准單、運輸、貯放、轉讓或銷售、檢查及放行流程之管控機制，存有嚴重違失情事，且國際機場管制區內，有關菸酒稽查、查緝逃漏菸酒稅及取締案件之應辦事項、協調整合機制各為何？該批貨物是否屬中華航空公司提供擔保之保稅貨物？

監委指出，本案涉嫌私運菸品之報關、運輸、承攬、倉儲、貨櫃集散站及其他與通關業務等有關之電子傳輸資料為何？在貨物通關自動化下，有無規避移倉、銷售、領用、退貨及提貨等相關通關控管或查驗，且應如何監管以避免私運入境？歷年是否亦曾利用同樣手法走私未稅進口商品入境？及未來應如何防止類似事件再度發生？相關疑義，實有詳予瞭解釐清之必要，監察委員高涌誠、王美玉、張武修於台北地檢署偵查終結後，已申請自動調查。

監察院。圖/報系資料照片
監察院。圖/報系資料照片
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