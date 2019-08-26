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時力與社民黨提改革護台合作 是否支持蔡英文語帶保留

2019-08-26 15:59聯合報 記者翁浩然╱即時報導

時代力量黨主席徐永明剛上任不久積極與第三勢力小黨對談，今天中午到社民黨籍北市議員苗博雅服務處拜會社會民主黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人進行便當會，徐也宣布跟社民黨提出「改革護台」的路線，藉此闢出第三勢力小黨間的新合作模式；至於是否支持總統蔡英文連任，社民黨與時力則語帶保留，認為民進黨必須先滿足兩黨期許。

苗博雅表示，2015年至今第三勢力政黨經歷許多紛擾，彼此間最缺的就是信任，昨晚綠黨還在臉書上發文要社民黨千萬不能跟時力便當會；但他認為開始對話就是正面的發展，理念差不多的政黨本來就不需要因為選舉技術上不同的意見，彼此就避不見面。

徐永明表示，過去他在立法院就與社民黨合作，如選罷法降低政黨補助款，後來也跟范雲處理選舉保證金過高限制公民參與問題；今天便當會是第一步，希望盡力促成政黨間的合作，接下來包含民進黨、一邊一國都已開始連繫約時間會談，希望能藉此提出一個新的政黨合作模式。

徐說，新的政黨合作模式是從政策改革出發，執政黨提抗中保台，時力與社民黨擇要提出「改革護台」的路線，兩者應是「不衝突」的，但不能偏廢，處理兩岸，內部改革也不能放慢；改革包含政策、憲改，2017年9月民進黨全代會曾提出3點主張，時力都很支持，包含18歲公民權，選制改革票票等值問題，還有保障勞權、居住正義的分配權問題應入憲等；希望新的路線總統候選人都能回應，不過蔡英文總統不用回應，只要做就好。

丁勇言表示，今年因香港反送中讓台灣陷入焦慮，但我們有信心民主的制度會延續下去；黨內認為台灣國會最欠缺的聲音包含性別、勞動平權或分配正義的問題，若能立憲保障正當性將更高；而已確定代表黨參選大安選區立委的范雲在上次大選中很接近勝選，先前跟時力前主席邱顯智承諾會全力支持范，徐今也承諾支持，盼藉此創造政治奇蹟。

媒體也問兩黨惠來會否表態支持哪位總統候選人？丁勇言說，過去大家對支持蔡沒有歧見，但未來怎麼走，他有跟民進黨主席卓榮泰聊過，如果有一個讓人民社會權力有更穩固的方向，社民黨不會缺席；若只是純粹選舉考量，那其實沒有必要性。

對此，徐永明則說，今天談改革護台其實已很清楚，未來政黨合作的主張就是從政策、憲改出發，包含2年前民進黨提過的三項主張應落實，我們甚至想進一步主張取消總統候選人鉅額補助款。

時代力量黨主席徐永明今天中午到社民黨籍北市議員苗博雅服務處拜會社會民主黨召集人丁...
時代力量黨主席徐永明今天中午到社民黨籍北市議員苗博雅服務處拜會社會民主黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人進行便當會。記者翁浩然／攝影
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