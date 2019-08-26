影／威權時期司法不法 促轉會塗銷5837名受難者前科

2019-08-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司改國是會議第四次半年進度報告今登場，行政院政務委員羅秉成表示，去年10月起至今，促轉會已函請各相關機關協助塗銷5837名受難者前科紀錄。

羅秉成表示，促轉會成立後，即依據促轉條例第6條第3項規定，清查、比對228事件紀念基金會、戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會已賠(補)償的案件，並著手調查過去未獲補償或賠償的案件。