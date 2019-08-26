司法院秘書長呂太郎「畢業報告」 羅秉成讚司改大功臣

2019-08-26 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前年8月12日司改國是會議總結會議落幕，當時蔡英文總統強調「不會今天開完會，就船過水無痕」，會議結束後，每半年即進行一次半年報，今日行政院、司法院在廉政署舉行第四次半年進度報告。行政院政務委員羅秉成表示，司改要對症下藥，解決司法體系中不符全民需求的弊病。羅也推崇即將就任大法官的司法院秘書長呂太郎是司改大功臣，而今天也是呂最後一次的報告。

司改曾提出87項決議、303項點次，迄今修正的法律達44部，行政命令修了47部，已實施行政措施類共有126項。

近半年來，法官法、少年事件處理法少輔院轉型矯正學校與刑事訴訟法防逃機制等條文修正，羅認為這能強化全民監督、保障弱勢，也讓社會更安全。其中在刑事訴訟法修正方面，包括推動假釋再犯微罪，改為「得」斟酌情形不予撤銷假釋，協助更生。羅認為，法官法訴訟是最大的突破，但「國民法官法」可惜還沒能通過，希望下個會期能有斬獲。

羅秉成表示，行政院一直在推動社會安全網，包括增訂刑法第172條之1「棄保潛逃罪」，過去「大咖」看得到、關不到，這問題應該可以解決。

法務部長陳明堂表示，近半年來持續推動「國民檢察審查會」制度，由人民組成的「國民檢察審查會」審查重大、社會矚目的不起訴或簽結案件，建立外部監督機制。另外也推動行政簽結法制化、檢察官多元晉用，並推動律師法修法。陳說，未來將推動「中止偵查」制度，將檢察官解決濫訴、節約司法資源的實務作法法制化，避免「再把案件拿出來辦」的爭議。

另外，律師法的修法也是重要政策，這包括律師的懲戒、淘汰機制，鼓勵進修專業課程，並公開律師資訊。陳說，司改不是沒有進步，而是要逐步推動。

呂太郎則表示，法院組織法、行政法院組織法1月4日已經總統公布，7月4日施行，終審法院行大法庭制度，讓「相同事務、相同解決」，提升法院裁判可預測性；商業事件審理法草案已於7月10日函請立法院審議。