與時力談合作 丁勇言：社民黨有共識支持蔡英文

2019-08-26 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 時代力量黨主席徐永明今天拜會社民黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲等人，商談第三勢力政黨合作新模式，會中雙方談及2020總統大選，丁勇言表示社民黨有共識支持蔡英文。

丁勇言表示，關於2020大選，在這次大選不能成為台灣最後一次民主選舉的前提下，社民黨就是要支持能夠穩定主權的候選人，社民黨在政黨大會中也提到此議題，支持蔡英文在黨內沒有歧見。至於是否加入民進黨的「抗中保台大聯盟」，如果是讓台灣主權、人民社會權力更穩固，社民黨當然不會缺席。

與社民黨談合作 徐永明提改革護台入憲

【中央社／台北26日電】

時代力量黨主席徐永明今天與社會民主黨進行便當會。徐永明說，盼提出新的政黨合作模式，時力提出「改革護台入憲」，不只要抗中保台，更要革新護台，兩者不衝突，也不能偏廢。

徐永明中午與時力智庫副執行長彭盛韶、發言人李兆立，到社會民主黨台北市議員苗博雅服務處，與社民黨召集人丁勇言、創黨召集人范雲舉行便當會。

徐永明說，過去學運世代大家都是老戰友，雖然社民黨在立法院沒有席次，但兩黨有滿多合作，尤其選罷法改革，降低政黨補助款門檻等；他會盡力促成政黨合作，今天是第一步，接下來與一邊一國、民進黨對談，都開始聯繫。

徐永明表示，希望能提出新的政黨合作模式，從政策改革出發，執政黨提「抗中保台」，時力提出「改革護台入憲」，改革有一部分跟憲改有關，包括18歲公民權、選制改革讓票票等值、勞權、居住權入憲等，如何讓社會多元聲音，都能出現在立法院有代表。

徐永明說，不只要抗中保台，更要革新護台，希望下階段有合作可能，這兩個並不衝突，也不能偏廢，處理兩岸關係之外，內部改革也不能放鬆；時力與社民黨過去像姐妹黨，盼在下星期與民進黨主席卓榮泰會面，在立委選舉提出新的合作模式。

苗博雅表示，今天的便當會「是開始重建信任的過程」，2015年第三勢力政黨經歷很多紛擾，綠黨昨天還在臉書發文，要社民黨千萬不能跟時代力量談，但她認為不用避不見面，「連吃個便當都不行」；這是小黨互相接觸的第一步，只要開始對話就是正面發展，所有本土政黨可以分進合擊，守護台灣民主。

范雲說，2020年不能成為台灣最後一次民主選舉，抗中保台不是虛假的選戰策略，如何改革護台，就是要讓青年看得到未來。2020這戰對社民黨來講，抗中保台顧民主是最高目標，如何創造最大團結，各自就戰鬥位子就定位，分進合擊，今天是好的開始，盡釋前嫌。

媒體詢問，時力與民進黨對談時程。徐永明說，幕僚已經通上電話，會展開作業，他期待是下星期能見面，待幕僚作業完整後，盼有個明確時間；他也說，與卓榮泰對談，要從理念、政策、憲改出發，9月立法院新會期開始，「希望蔡總統要爭取時代力量支持，就啟動修憲委員會」。

徐永明表示，時力甚至進一步主張，取消總統候選人鉅額的選舉補助款，動輒新台幣2億、3億元，「有必要繼續錦上添花嗎？」，他請國民黨總統參選人韓國瑜表態，是否支持憲改主張，「是否願意不拿總統選舉補助款？一年內賺人民兩次錢不夠丟臉嗎？」