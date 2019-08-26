【即時短評】中共代理人修法 搖開民進黨大選戰旗

2019-08-26 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



中共代理人修法在蔡英文總統拋出後成為熱議題，隨後民進黨政府雖然轉趨低調，在反送中如火如荼期間，也未大力替修法背書，不過立法院新會期即將開議，在芒果乾（亡國感）聲援下，恐是搖開民進黨大選戰旗的關鍵時刻。

兩岸關係向來是我國敏感議題，民進黨先是成功修退將條例，除了避免少數退將至對岸卑躬屈膝，甚至妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸，還能順勢安撫綠營支持者不理解此類行為的心，一招雙效，CP值算高。

但中共代理人修法就不是容易的事情，原先反送中越演越烈，主張台灣民主自由的蔡英文總統在這波「芒果乾」中確實拿回不少回流的民調，修法可能會持續獲得「芒果乾」族群的信任，可問題就在只討好一個族群，對於勝選來說不是必要條件。

而在野黨反對是必然會發生的事，批判「綠色恐怖」、「刑法100條復辟」也都算事小，在陸台商滿坑遍野的不滿才是關鍵，這逼得民進黨政府轉趨低調研議如何「溫和又有效」地處理中共代理人修法，陸委會對外則多次解釋，台商正當做生意，不會受到這項修法規範的影響。

只不過，需要解釋才能明白的事，是怎麼解釋也不能明白的事，在兩岸關係僵硬的現在，任何對於兩岸關係的試圖管理絕對都是挑戰，中共代理人究竟是搖開選舉大旗的選戰手段，還是捍衛國安，到底是要守護台灣的自由民主，或是箝制兩岸關係，大家都在看。