中共代理人修法將微調 「溫和有效」避免台商緊張

2019-08-26 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院新會期9月1日報到，開議日估計落在月中或下旬，幾大法案備受各界關注，除了明年度預算之外，中共代理人修法在國台辦主任劉結一強力批判，以及朝野雜音紛雜情況下會怎麼修，備受各界關注。民進黨團書記長李俊俋表示，中共代理人修法會做些微的調整，避免台商緊張，

黨政人士透露，中共代理人修法勢在必行，只是該如何才能溫和又有效，將是接下來的討論重點。

「中共代理人」修法目前有3個版本，民進黨團提案調整「兩岸人民關係條例」，時代力量黨團則是提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」專法，2個版本都已付委，台灣基進黨先前從基層蒐集意見，尋求民眾連署合作推出的「外國代理人登記制度」，場內已經找上民進黨立委余宛如提案，預計近日召開公聽會，下會期送審，場外則持續進行護台防中各地串聯連署的活動。

李俊俋指出，下個會期基本上比較忙碌，預計主要處理109年度總預算、F-16V戰機軍購案與中共代理人修法；民進黨團幹事長管碧玲則表示，下會期優先法案的部分已徵詢委員意見，但尚未有共識，陸續彙整中，待行政立法協調會報後，將在開議前公布優先法案。

其中，中共代理人修法，確定不會走專法形式，李俊俋說，會以黨團先前的提案為主，但會做些微的調整，避免台商緊張，「第一是台商不好認定，第二則是沒有必要增加任何麻煩。」