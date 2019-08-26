洪秀柱南下參選遭卡 地方里長今天連署非柱不投

2019-08-26 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市第六選區立委選舉提名遲遲未定案，更傳出「卡柱」，選區中東區多名里長，今天連署挺柱、表達「非柱不投」， 要求中央盡速定案，提名洪秀柱參選。

洪秀柱之前將戶口遷到台南市第六選區東區中，表達願意為國民黨出征艱困選區的意願，讓基層士氣大振，但洪秀柱在接受媒體訪問時再度提到一中同表的立場，之後傳出國民黨台南市黨部主委謝龍介，找立委參選人連署，要求中央不要讓洪秀柱南下參選。

國民黨主席吳敦義對洪秀柱的發言不滿，要求黨員不能再說「邪惡的話」，洪秀柱也表達願意配合，謝龍介對此則表示，給大家沉澱的時間。

台南市第六選區涵蓋東區的大部分與仁德、歸仁、關廟與龍崎區，其中東區45個里當中第六選區涵蓋29個里，算是第六選區的大票倉。

東區里長由里長聯誼會會長周翊庭召集，今天簽名連署表達支持洪秀柱參選立委，共有21名里長連署，其中18名里長是在第六選區當中。

會長周翊庭表達非柱不投的立場，表示如果中央不提名洪秀柱，將發陀連政黨票都不投，泉南里里長洪孟甫表示，立委人選遲遲未定，連韓總統得票都衝不起來，德光里里長曾國全表示，一直沒有人選基層非常焦慮，連洪秀柱都願意犧牲，中央黨部為什麼還有理由不讓她參選， 可以有效提升士氣。

里長並發出聲明，「放眼國內政局，執政者倒行逆施，不思民間疾苦，弊案叢生，致使民生經濟凋敝萎縮。而當權者利慾薰心，社會風氣敗壞，貧富差距日益漸增，立法院儼然成為執政當局之立法局，各種荒謬法案造成各種社會問題。

中國國民黨臺南市區域立委第6選區遲遲未推出人選，基層焦慮不安，今有前主席 洪秀柱女士，表達願參選意願，而市黨部卻推推拖不決，也從未徵詢基層意見，所以今天基層里長，由臺南市東區里長聯誼會會長 周翊庭發起里長連署

建請中國國民黨臺南市區域立委第6選區，盡速徵召前主席 洪秀柱女士參選。