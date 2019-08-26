港警開槍到換我們吃子彈？他說這群人要的是流血和死人

2019-08-26 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪。圖／取自臉書 分享 facebook

香港反送中民眾昨天再度出現激烈的警民衝突、流血。香港警方首次動用水炮車、裝甲車，晚間還傳出警察首次拔出手槍瞄準示威者，也首次在示威現場開槍，現場至少聽到一聲槍響，據說是朝天開槍；盾牌牙醫史書華在臉書PO文「港警終於開槍了，實彈，票投國民黨，支持親共政權，明年換我們在街頭吃子彈」，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，他完全不認識這個牙醫是誰，只是借用他的貼文來談一個現象，指一整個連結，毫無道理和邏輯，但是聳動，有一群人只需要別人的流血和死亡來成就自己的政治利益。

包正豪指出，有一群人對香港示威抗議非常關注，好像感同身受的樣子，但其實內心裡，完全不在乎香港人死活，當然也不會在乎香港是否真的民主化。這群人要的是，流血和死人。

包正豪說，香港在這群人眼中，只是工具，最應該扮演的角色就是「死去」。這讓他想起昔日「某位自殺的抗議學生（林冠華）」、「洪仲丘」，其實也都扮演同樣的角色。眾多人哀悼他們的死去，然後表現出極度的不捨與憤怒，但最終都將憤怒導向其實不相干的政黨身上。

包正豪表示，政治操作還是應該要有其限度，不要失卻人性。像這篇貼文，很簡單的文字，「港警」、「開槍」、「實彈」、「國民黨」、「吃子彈」，一整個連結，毫無道理和邏輯，但是聳動。失去的人性環節是：「就算承認這一切荒謬的邏輯都是真的，那請問一下『香港』在哪裡？」，扮演完工具價值角色的香港，在這群人的心裡，只需要而且必須要流血，但也僅止於如此。「香港」不在他們的考慮中，當然自由/民主也不是。他們只需要別人的流血和死亡來成就自己的政治利益。他並標註 ＃冷血 ＃偽善 ＃賤

包正豪在文末並說，別扣他「支持鎮壓/開槍」的帽子，那不是他的選項。他我所質疑的，只是「人性」到底在不在？

盾牌牙醫史書華在臉書自稱三十年來認為政治骯髒不堪對政治冷漠對待，318學運在醫療團擔任路障以及盾牌的工作，324站在民眾跟鎮暴警察中間，赫然發現台灣瘋了原因就是民眾對政治冷漠對待，因此我們都被一堆垃圾管理著，他還引用柏拉圖「拒絕參與政治的懲罰之一，就是被糟糕的人統治。」的話作為提示。

盾牌牙醫史書華還說的本業為一位專業的奇怪的醫師，平時行事低調與人為善，擅長別人不喜歡也沒辦法的治療，遇到刺激會變成浩克霸凌鄉民，興趣是偶爾寫衛教文章教育民眾，或是偶爾寫寫幹文當酸民，有時候會不小心在奇怪的地點出沒，如鎮暴警察與民眾中間，太陽花運動雨傘運動金鐘講台，還有中華民國淪陷區黑名單。