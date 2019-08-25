批年改釋憲 藍委：大法官用合憲鼓勵主政者選擇性改革

2019-08-25 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



司法院大法官日前公布軍公教年改釋憲結果，反年改團體仍感不服。國民黨立委柯志恩表示，主政當局自許的年改政績，或許在這次釋憲中已經完成政治過關，但是留在軍公教心中的傷害、羞辱卻是至深且痛；遲來的正義不是正義，草率的釋憲更無關正義，「再指望大法官能帶領國人離苦得樂，激濁揚清，別天真了，只有下架政權，才有翻轉正義的可能。」

柯志恩指出，大法官做出「大多合憲、部分違憲」的解釋，社會群起譁然，有人認為大法官是黨派考量，有人認為是幫主政者解套，然而國人更應該留意的是：大法官究竟是否有能力，了解退休制度及改革全貌，進而判斷年改的是非？

柯志恩表示，我國退休金制度極其複雜，不僅各職業族群不同，且和國際比較也不容易，執政者信誓旦旦要進行促進社會團結的年金改革，建立可長可久的年金制度，然而，從2016年的街頭抗爭、紛擾到今，絕非「利益團體抗拒」6字可敘述，當局自誇的年改早已街頭巷尾周知的敗政，後遺症正不斷啃噬校園和公務體系的人力結構，同時讓公教的年輕世代對年改的未來不抱希望。試問，當一敗政被宣布為大多合憲，則憲法對人民的價值在哪？

柯志恩表示，大法官看不到這是一場選擇性的改革嗎？在以收支平衡為幌子下，軍公教改了，但當時說好要同步改革的勞保，在立院為何連進入委員會審查的影子都沒有？改革的一致性完全被主政者棄如敝屣，儼然愛改誰就改誰，要改誰就改誰，如以平等原則而言，公共退休基金改良必須有一致性，才避免使各類當事人心生差別待遇之怨。主政者沒有做到這點，侈言改革。大法官用合憲來鼓勵主政者選擇性的改革，人民還有指望嗎？

柯志恩也說，改革僅針對人民而不針對政府。對於退撫基金監理管理的改革，在年改會中是共識，但是迄今支領年金的退些人員已遭刪減一年多，卻完全沒有看見立法院審查基金管理改革的法案，基金的管理權照常是官方全拿，並依舊擁有3分之2的監理權。須知績效和繳費是財務收入面的兩大支柱，各級政府既負擔65%的費用，基金管委會又全攬績效權責，已不折不扣造成支付力不足的政府一方，在改革中卻毫無責任，大法官一樣是看不見。

柯志恩認為，這次釋憲的問題是「專業性」，目前15位大法官的專長多來自公法或貿易法，部分大法官對於公部門退休制度近50年來的演進過程，不是視若無睹，就是只能聽信行政部門的片面之詞，對於官方財務危機的說詞毫無判斷力，更無視於本次改革為預防性，幅度與速度應該溫和，卻任令立法部門以喊價方式加碼、加速，是否影響人民生計，也從未有客觀評估，僅採信官方所謂樓地板的說法，足見大法官對於憲法人權的信仰脆弱。

柯志恩也提到，對於人數是軍公教10倍的勞保財務危機，卻因為執政黨的閃躲而再度延宕處理3年，甚至還打壓在野黨立委誠懇提出的財務永續修法案，這才是對改革的真正背叛。未來，全民必然要共嘗選擇性改革的苦果。而這一切的罪過，如今的執政黨絕對難逃歷史和人民的審判。