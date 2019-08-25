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影／參選2020就開鍘？王金平:參選到底 郭辦:尚未決定

2019-08-25 17:19聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘和立法院前院長王金平三人結盟話題在政壇持續發燒，現在傳出只要郭王宣布參選，國民黨必然開鍘，開除兩人的黨籍。但王金平上午受訪仍堅持「參選到底沒有改變」，至於擔不擔心遭國民黨開除黨籍，王金平表示「還沒到那個時機，所以我說順著因緣走，未來看怎樣發展再說」。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭目前為止還沒有決定選或不選，至於會不會在9月有答案，蔡表示郭董近日會到中東訪問，時間上很趕，參選是件人生大事，希望外界再多給他一點時間思考。至於黨內開鍘說，蔡沁瑜認為郭董跟黨的感情很深厚，「於情」，之前國民黨陷入危機時，郭台銘也多次救助，相信在這些情份上，國民黨會做出適當的處理。

「於理」方面，蔡沁瑜強調，大家應該要跳脫藍綠，台灣不是只有這兩個色彩，有一種思維稱做「中華民國思維」，應該要選擇對未來真正有幫助的，而不是被政治色彩綁架。記者追問這是否等同郭董有意「跳脫國民黨」？蔡沁瑜連忙否認，但也強調郭董一直以來的理念就是「命運掌握在自己手中」。

至於郭柯王三人碰面會談時機？王金平明確表示自己不會主動，也沒規畫，一切隨緣；郭陣營則說郭董最近真的太忙，且28到30日不在到中東訪問，因此不論是跟柯文哲、王金平還是國民黨主席吳敦義，這個星期都沒有安排見面。

王金平上午受訪仍堅持參選到底。記者王彥鈞／攝影
王金平上午受訪仍堅持參選到底。記者王彥鈞／攝影
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永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭台銘目前為止，還沒有決定選或不選。記者王彥鈞／攝...
永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭台銘目前為止，還沒有決定選或不選。記者王彥鈞／攝影
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國民黨郭董王金平

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