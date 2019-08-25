監院彈劾管中閔 詩人渡也：背後有更大尾的當靠山

台大校長管中閔遭監察院以擔任公職期間為壹週刊寫社論「違法兼職」彈劾，移送公懲會，管痛批監察院濫權、調查不符比例原則，譏諷「別告訴我個資是人行道上撿的」，因「監察法」規定調查內容不得外洩，但是在調查內容移送之前，媒體已經掌握管的報稅資料；本名陳啟佑的名詩人渡也，是彰師大退休教授，臉書評論說：「我合理懷疑：這些單位這麼敢為所欲為，背後一定有更大尾的當靠山！」

渡也說：

我合理懷疑：這些單位這麼敢為所欲為，背後一定有更大尾的當靠山！

我們台灣幾十年前開始追求民主，追求到三年前，民主是什麼?大家都儍眼了。追求到今天，民主是啥米碗糕？大家都一頭霧水！原來，民主就是民死，就是人民去死吧！」

渡也表示 教育部先從台大校長遴選委員會下手，東挑西找毛病，都一一被台大反駁。教育部長短短時間之內因此前後換了三位，破了世界紀錄。教育部無法得逞。然後由監察院出手，東挑西找毛病，勉強提出一些很可笑的「問題」（例如：在報社、雜誌寫專欄屬兼職。老師、公務員不得在校外兼職！)。

這政府的一些機關表面上說要維護「正義」，骨子裡卻是「不正不義」！幾個機關接力查辦管校長，政府其實已露出馬腳、露出狐狸尾巴：不管三七二十一，一路追殺管中閔！這樣的政府，大家會信賴，會擁護嗎？「恕我說句極不客氣的話：這個政府對不起管中閔校長！」