林右昌一周減4公斤蔡英文誇好看 原來他這樣吃

2019-08-25 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



總統蔡英文誇林右昌，瘦一點看起來很好看。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 基隆市長林右昌30年前的舊照，16日被妹妹林宛姿上傳臉書，又帥又瘦模樣被讚爆，還有人說好像三浦春馬，網友大喊還我基隆三浦春馬，林右昌下定決心要減肥，今天早上他和總統蔡英文同框，被問到減肥有成嗎？林右昌說，報告總統，「我已經減4公斤」，不到一周鏟肉4公斤。

中華民國童軍總會今天在台北國賓大飯店，舉行第26屆理事長暨理監事就職典禮，擔任總會理事長的基隆市長林右昌順利連任，同為童軍總會會長的蔡英文總統親臨會場。

記者聯訪時，有記者問蔡英文，覺得林右昌減肥有成嗎？蔡英文說，她有看到媒體報導林右昌年輕時的照片，她要林右昌自己回答這一題。

「報告總統，我已經減4公斤」，林右昌說。有沒有比較帥？記者再問，蔡英文說，這樣看起來很好看啊！

記者問，那你覺得還有那些縣市長要減肥，蔡英文說，剛剛右昌上來就跟她講，不要跟任何其他人比較，她想身材不是重點，會做事才是重要，不是嗎？只要健康就好。

林右昌日前受訪，希望大家給他3個月的時間減肥，說完，他真的開始吃起減肥餐，不到一周就減掉4公斤，怎麼辦到的？幕僚透露，他有調整飲食啦， 這幾天沒吃宵夜，然後早午餐吃生菜之類的輕食，像是鮪魚蛋吐司 ，林市長說，他虛胖可以瘦很快。