51%認媒體能監督 也欠專業倫理

2019-08-25 14:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



前台聯黨主席黃昆輝的黃昆輝教育基金會22日發表《國人媒體素養調查》。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「65%民眾不認為媒體具有專業、57%認為新聞媒體成了社會亂源。」繼6月底《公德心調查》後，黃昆輝教育基金會於25日發表《國人媒體素養調查》顯示，針對民眾對新聞媒體的看法，51%受訪者肯定媒體「具監督政府功能」、33%認為「能補充學校教育不足」，特別的是，認為媒體「欠缺專業倫理」也有51%。

台灣媒體具專業？

「民眾對媒體專業的評價，負面遠大於正面。」調查表示，針對「台灣媒體的專業表現良好」之說法，有21%受訪者同意、65%不同意、12%無明確反應。進一步交叉分析，年齡愈輕、學歷愈高，不同意的比例愈高；職業為軍公教與商業、服務業民眾，不同意此說法的比例也較高，分別為79%、71%。

民調小組召集人郭生玉指出，65%不同意「台媒表現良好」者中，有80％認為「國內有些媒體受到政商勢力操控，報導有失客觀、中立」。針對「民眾被假訊息或假新聞誤導的經驗」，則有6.2％經常被不實資訊誤導、35%偶而被誤導、56%無相關經驗；而年齡愈輕、學歷愈高者，自認不被誤導比例也愈高。

郭生玉表示，對於台灣新聞媒體的看法，57%民眾認為是社會主要亂源之一，51.3%認為具有監督政府功能，51.1%認為欠缺專業倫理；63%民眾認為學校教育應強調分辨假訊息和假新聞，53.7%認為應強調慎選媒體。

58%認有「紅色媒體」

針對「社會上有人批評台灣媒體配合中國統戰滲透，引發紅色媒體疑慮」，黃昆輝基金會設計出題目「台灣是否有紅色媒體？」結果顯示，41%受訪者認為有紅色媒體問題且很嚴重、17.5%認為有，但並不嚴重、25%認為沒有紅色媒體問題。交叉分析顯示，年齡愈輕、學歷愈高認為「有紅色媒體問題」的比例愈高；認為沒有者，以居住宜花東金馬地區者相對高（43%）。

黃昆輝表示，假新聞可能影響社會安定與國家安全；為防止假新聞，有78％受訪者認為「學校媒體教育」應著重「國安重於新聞自由」原則，反之則為11.3%。交叉分析顯示，認同上述原則者，以年齡65歲以上最高（87%）。

「此調查顯示，台灣民眾的自我覺醒能力強。」名嘴楊憲宏評論，「媒體沒有常勝軍，網紅也沒有必勝客」，因為民眾的眼睛是雪亮的。針對錯、假訊息，他強調「台灣是中國的一部分」就是最大的disinformation（造謠）。

郭生玉指出，民調範圍是全國22縣市年滿20歲民眾，以電腦輔助電話訪問，調查時間從8月11日至14日，採系統抽樣，共完成有效樣本1070人。

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